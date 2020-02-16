Это смарт-часы Xiaomi за 14 долларов

Характеристика Haylou LS01

Какие смарт-часы лучше купить

Xiaomi всегда славилась тем, что выпускала крайне доступную технику. Из-за этого многие начали сторониться фирменных устройств компании, опасаясь низкой надёжности. Ведь если Xiaomi умудряется продавать флагманские смартфоны на процессоре Snapdragon 855 с поддержкой 5G за 20 тысяч рублей, тогда как конкуренты в лучшем случае предлагают решения за вдвое большие деньги, наверняка есть какой-нибудь подвох. Но подвох здесь только один – компания просто снизила свою маржу до невероятно низких пределов, а иногда и вовсе действует в убыток, лишь бы нарастить аудиторию преданных пользователей и зарабатывать уже на них. Поэтому не удивляйтесь, что Xiaomi выпускает новые смарт-часы всего за 14 долларов.Дорогостоящие смарт-часы – это игрушка не для всех. Практика показывает, что большинство пользователей не интересует ни возможность снимать ЭКГ, ни контролировать фазы сна, ни тем более диагностировать болезнь Паркинсона или диабет. Им важно, чтобы устройство, которое они носят на запястье, было похоже на часы и выполняло основные функции фитнес-браслетов вроде измерения пульса, подсчёта пройденных шагов и, оповещая о входящих звонках или сообщениях, не просто вибрировало или издавало какие-либо звуки, а выводило содержание посланий или имя звонящего на экран.Сделать нечто подобное несложно, подумали в Xiaomi, и приняли решение выпустить часы под названием Haylou LS01. Новинка получила 1,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 240 на 240 точек, аккумулятор на 210 мАч, обеспечивающий ей возможность проработать до двух недель от одной зарядки, а также совместимость с Android и iOS. Само собой, часы измеряют пульс, выводят на экран содержимое сообщений и подсчитывают пройденные шаги. Но Xiaomi не была бы самой собой, если бы на этом и остановилось.Haylou LS01 позволяют использовать их не только на суше, но и в воде. Благодаря сертификации по стандарту IP68, обеспечивающему защиту от воды и пыли, часы выдерживают погружение на глубину до 1,5 метров на 30 минут, а также способны исправно работать при температурах от -20 до 45 градусов Цельсия. Получается, что LS01 отлично подойдут для использования как зимой в средней полосе России, так и летом в регионах с жарким климатом независимо от уровня влажности. Правда, способны ли часы переносить купание в солёной морской воде, непонятно.Как бы там ни было, Haylou LS01 – это потрясающие смарт-часы, которые оснащены по аналогии с другими, более дорогостоящими моделями. Безусловно, они не конкурент Apple Watch, Galaxy Watch или Huawei Watch GT. Но поскольку LS01 стоит всего 14 долларов, им можно простить вообще всё. Даже если они доберутся до России за вдвое большие деньги, это всё равно будет выгодная покупка, которая будет радовать вас не один год. А если что-то не понравится или, наоборот, понравится что-то другое, всегда можно будет спрятать гаджет в тумбочку и купить замену.