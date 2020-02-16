ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:00
Рейтинг самых мощных недорогих смартфонов на январь 2020
12:00
Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11
10:46
Это смарт-часы Xiaomi за 14 долларов
08:03
Xiaomi Mi 10 раскупили за одну минуту
06:21
Samsung выпустила два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite
20:00
OnePlus 7/7 Pro и 7T Pro получают исправления с январским обновлением
18:00
Apple разработает собственные антенны 5G для предстоящего iPhone 5G
16:00
Предполагаемый рендер Google Pixel 5 XL с уникальной настройкой камеры
14:00
Высокий спрос на Xiaomi Mi 10 спровоцировали продажи в считанные секунды
12:00
Lenovo тизерит игровой телефон с впечатляющим баллом в тесте AnTuTu
10:00
Realme подтверждает суперкрутые флагманские характеристики для своего X50 Pro
08:00
Samsung Galaxy Z Flip - это инновация моды и дизайна шарниров
20:00
Аккумулятор Galaxy S20 Ultra емкостью 5000 мАч заряжается меньше, чем за час
18:00
Samsung Galaxy S20 и S20 + получают новые варианты цвета
16:00
Realme X50 Pro 5G будет анонсирован в конце февраля в онлайн-режиме
14:00
Motorola Razr практически невозможно отремонтировать
11:15
Стоимость сборки Xbox Series X будет чуть выше PlayStation 5
09:21
Oppo Find X2 Pro появляется на Geekbench
07:22
Samsung продает ограниченное количество Galaxy Z Flip перед официальным стартом продаж
05:23
Sony Xperia 1.1 будет снимать 8K HDR видео
20:00
Samsung Galaxy A30 получает обновление Android 10 и One UI 2.0
18:54
Смартфоны Xiaomi MI 10 и MI 10 Pro станут лучшими флагманами 2020 года
18:00
Больше никаких обновлений для PH-1 - Essential мертв
16:00
WhatsApp достигает 2 миллиардов пользователей
14:00
Nokia и HMD Global покидают MWC 2020
10:00
Китайский рынок смартфонов падает из-за вспышки коронавируса
08:20
Знакомство с новыми устройствами Samsung
05:11
Первая телевизионная реклама Xiaomi Mi 10 раскрывает ключевые особенности
20:00
Samsung выпускает Galaxy Z Flip Thom Browne Edition и Galaxy S20 + Olympic Games Athlete Edition
18:00
Всплыли новые подробности о Xiaomi Mi 10 за день до презентации
16:00
Выпущены официальные видео об Samsung Galaxy S20 trio и Galaxy Z Flip
14:00
Samsung Galaxy Z Flip анонсирован официально: характеристики и цены
12:00
Невероятный Samsung Galaxy S20 Ultra официально анонсирован
 Больше новостей
» » Это смарт-часы Xiaomi за 14 долларов
-

Это смарт-часы Xiaomi за 14 долларов

Поделиться:
Гаджеты
895
Xiaomi всегда славилась тем, что выпускала крайне доступную технику. Из-за этого многие начали сторониться фирменных устройств компании, опасаясь низкой надёжности. Ведь если Xiaomi умудряется продавать флагманские смартфоны на процессоре Snapdragon 855 с поддержкой 5G за 20 тысяч рублей, тогда как конкуренты в лучшем случае предлагают решения за вдвое большие деньги, наверняка есть какой-нибудь подвох. Но подвох здесь только один – компания просто снизила свою маржу до невероятно низких пределов, а иногда и вовсе действует в убыток, лишь бы нарастить аудиторию преданных пользователей и зарабатывать уже на них. Поэтому не удивляйтесь, что Xiaomi выпускает новые смарт-часы всего за 14 долларов.


Дорогостоящие смарт-часы – это игрушка не для всех. Практика показывает, что большинство пользователей не интересует ни возможность снимать ЭКГ, ни контролировать фазы сна, ни тем более диагностировать болезнь Паркинсона или диабет. Им важно, чтобы устройство, которое они носят на запястье, было похоже на часы и выполняло основные функции фитнес-браслетов вроде измерения пульса, подсчёта пройденных шагов и, оповещая о входящих звонках или сообщениях, не просто вибрировало или издавало какие-либо звуки, а выводило содержание посланий или имя звонящего на экран.

Характеристика Haylou LS01

Сделать нечто подобное несложно, подумали в Xiaomi, и приняли решение выпустить часы под названием Haylou LS01. Новинка получила 1,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 240 на 240 точек, аккумулятор на 210 мАч, обеспечивающий ей возможность проработать до двух недель от одной зарядки, а также совместимость с Android и iOS. Само собой, часы измеряют пульс, выводят на экран содержимое сообщений и подсчитывают пройденные шаги. Но Xiaomi не была бы самой собой, если бы на этом и остановилось.


Haylou LS01 позволяют использовать их не только на суше, но и в воде. Благодаря сертификации по стандарту IP68, обеспечивающему защиту от воды и пыли, часы выдерживают погружение на глубину до 1,5 метров на 30 минут, а также способны исправно работать при температурах от -20 до 45 градусов Цельсия. Получается, что LS01 отлично подойдут для использования как зимой в средней полосе России, так и летом в регионах с жарким климатом независимо от уровня влажности. Правда, способны ли часы переносить купание в солёной морской воде, непонятно.

Какие смарт-часы лучше купить

Как бы там ни было, Haylou LS01 – это потрясающие смарт-часы, которые оснащены по аналогии с другими, более дорогостоящими моделями. Безусловно, они не конкурент Apple Watch, Galaxy Watch или Huawei Watch GT. Но поскольку LS01 стоит всего 14 долларов, им можно простить вообще всё. Даже если они доберутся до России за вдвое большие деньги, это всё равно будет выгодная покупка, которая будет радовать вас не один год. А если что-то не понравится или, наоборот, понравится что-то другое, всегда можно будет спрятать гаджет в тумбочку и купить замену.
Prostotech google play Prostotech google play