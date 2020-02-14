Стоимость сборки Xbox Series X будет чуть выше PlayStation 5

Microsoft уже показала нам свою будущую консоль, а Sony всё томит в ожидании, но люди, знакомые с ситуацией решили приблизительно оценить стоимость обеих консолей.Даниель Ахмат уже не раз радовал нас точными, правдивыми утечками. На этот раз он решил поделится своей оценкой стоимости обеих консолей. Из своих источников он знает, что стоимость сборки Xbox Series X сейчас составляет от 460 до 520 долларов. Конечно, компания не будет продавать консоль за себестоимость и конечно же учтёт прочие расходы в конечной стоимости консоли.Даниель отметил, что ценник XSX получается выше, чем у PlayStation 5, но на совсем незначительную величину. Но, возможно, Microsoft будет готова продавать консоль себе в убыток, чтобы сразу закрепить своё лидерство.Забавным в этой ситуации является то, что обе компании ждут, когда кто-то первый сообщит точную цену, чтобы сразу же перебить её своей консолью.Sony уже несколько раз сообщала, что пока не определилась с ценой, но многие инсайдеры указывают именно на то, что Sony просто ждёт объявления цены на XSX.Если верить источникам Bloomberg, то стоимость PlayStation 5 составит 450 долларов.Главное, в текущей ситуации не перегреть аудиторию и не затянуть слишком долго.