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Знакомство с новыми устройствами Samsung

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Гаджеты / Интернет
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Событие Samsung Unpacked было немного ошеломляющим. Новый сенсор 108MP Galaxy S20 Ultra-эксклюзив? У Galaxy S20 и S20 + есть 64-мегапиксельные телеобъективы, в то время как у S20 Ultra есть 48-мегапиксельная камера, но с увеличением перископа? Galaxy Z Flip имеет складной стеклянный экран? Чем Galaxy Buds + отличаются от ПGalaxy Buds? Да, у некоторых могут остаться вопросы.

Таким образом, Samsung поместил заметки обо всем это на аккуратную инфографику, по одной на каждое из своих новых устройств, чтобы вы, ребята, могли взглянуть на все новое для себя. Но некоторые вопросы остаются все же без ответа.

Инфографика охватывает Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 +, Galaxy S20, Galaxy Z Flip и новые Galaxy Buds +.




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