Samsung официально анонсирует Galaxy Buds +

Наряду с флагманами Galaxy S20 Samsung представляет вторую версию настоящей беспроводной гарнитуры - Samsung Galaxy Buds +. И хотя они идут рука об руку с новыми флагманами Galaxy S20 (фактически, Buds + - это бонус при предварительном заказе для телефонов S20), новое приложение «Galaxy Buds +» совместимо с любым устройством Android или iOS.
Аудио опыт получил обновление с двухполосными динамиками (низкочастотный динамик + твитер). Они настроены AKG, естественно.
На борту есть три микрофона, даже если новые наушники не поддерживают активное шумоподавление. Тем не менее, они имеют сквозной проход, так что вы можете сохранять ситуационную осведомленность во время прослушивания.
Отдельные наушники имеют большие батареи (85 мАч, вместо 58 мАч на старой модели). Аккумулятор внутри корпуса только немного больше. Вы можете ожидать 11 часов воспроизведения только от бутонов, вдвое больше, если вы вставляете их в корпус время от времени. Затем вы используете беспроводную зарядку Qi (например, с телефона Galaxy S20) или кабель USB-C для зарядки аккумулятора.
Buds + будут доступны в черном, белом, синем и красном. Они поставляются с двумя парами резиновых наконечников, поэтому вы можете выбрать размер, который лучше всего подходит для ваших ушей.
Если вы не планируете делать предварительный заказ телефона Galaxy S20, вы можете заказать Samsung Galaxy Buds + с 14 февраля. Они стоят 150 долларов в США и 170 евро в Европе (цена на 20 долларов / 20 евро выше первоначальной стоимости).
Аудио опыт получил обновление с двухполосными динамиками (низкочастотный динамик + твитер). Они настроены AKG, естественно.
На борту есть три микрофона, даже если новые наушники не поддерживают активное шумоподавление. Тем не менее, они имеют сквозной проход, так что вы можете сохранять ситуационную осведомленность во время прослушивания.
Отдельные наушники имеют большие батареи (85 мАч, вместо 58 мАч на старой модели). Аккумулятор внутри корпуса только немного больше. Вы можете ожидать 11 часов воспроизведения только от бутонов, вдвое больше, если вы вставляете их в корпус время от времени. Затем вы используете беспроводную зарядку Qi (например, с телефона Galaxy S20) или кабель USB-C для зарядки аккумулятора.
Buds + будут доступны в черном, белом, синем и красном. Они поставляются с двумя парами резиновых наконечников, поэтому вы можете выбрать размер, который лучше всего подходит для ваших ушей.
Если вы не планируете делать предварительный заказ телефона Galaxy S20, вы можете заказать Samsung Galaxy Buds + с 14 февраля. Они стоят 150 долларов в США и 170 евро в Европе (цена на 20 долларов / 20 евро выше первоначальной стоимости).