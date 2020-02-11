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Honor Band 5: специальное предложение ко Дню влюбленных

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Гаджеты
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Киев, 11 февраля 2020 года – Бренд HONOR представляет специальное предложение на умный браслет HONOR Band 5. В период с 8 по 14 февраля при покупке двух HONOR Band 5, второй браслет доступен со скидкой 50%. 


HONOR Band 5 – умный браслет с AMOLED-дисплеем, функцией мониторинга пульса, отслеживания фаз сна и сенсором уровня кислорода в крови. HONOR Band 5 регистрирует спортивные данные пользователя и предоставляет рекомендации по улучшению тренировок. Браслет водонепроницаем – его можно использовать даже в бассейне. Устройство поддерживает функцию удаленного управления музыкой, а заряд батареи держится до 14 дней. 


Браслет доступен в черном, синем и розовом цветах по цене 899 грн. В период с 8 по 14 февраля на HONOR Band 5 распространяется специальное предложение: при покупке двух браслетов одним чеком, второй браслет можно приобрести со скидкой 50%. Акция действует в розничных сетях Citrus, COMFY и MOYO1.


Детальные условия и наличие уточняйте в магазинах-партнерах.

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