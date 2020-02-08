Huawei представляет версию Freebuds 3 Red

В преддверии Дня святого Валентина компания Huawei объявляет о выпуске новой версии FreeBuds 3 Red. Цвет будет предлагаться наряду с белыми и черными моделями, в которых уже доступны вкладыши TWS. Релиз подчеркивает двойной слой Красного цвета с передовой техникой нанесения УФ-покрытия.
Стоимость FreeBuds 3 составляет 179 или 179 евро. Эти беспроводные наушники представляют собой открытую пару наушников, которые очень похожи на AirPods. Несмотря на сходство, они предлагает полный набор функций для устройств Android, но наилучший опыт будет достигнут при использовании с устройством Huawei и сопутствующим приложением AI Life.
FreeBuds 3 работает от собственного чипсета Kirin A1 компании Huawei с поддержкой Bluetooth 5.1. Они предлагают беспроводную зарядку, защиту от погружения IPX4 и быструю зарядку USB-C. Эти наушники рассчитаны на 4 часа воспроизведения на одну зарядку или до 20 часов на зарядку. Активное шумоподавление также стандартно на них, несмотря на их открытую посадку.
Стоимость FreeBuds 3 составляет 179 или 179 евро. Эти беспроводные наушники представляют собой открытую пару наушников, которые очень похожи на AirPods. Несмотря на сходство, они предлагает полный набор функций для устройств Android, но наилучший опыт будет достигнут при использовании с устройством Huawei и сопутствующим приложением AI Life.
FreeBuds 3 работает от собственного чипсета Kirin A1 компании Huawei с поддержкой Bluetooth 5.1. Они предлагают беспроводную зарядку, защиту от погружения IPX4 и быструю зарядку USB-C. Эти наушники рассчитаны на 4 часа воспроизведения на одну зарядку или до 20 часов на зарядку. Активное шумоподавление также стандартно на них, несмотря на их открытую посадку.