Как выбрать холодильник: пошаговая инструкция

Невозможно представить дом, квартиру, офис, дачу без холодильника. Пришло время поменять устаревшую модель? Купили новое жилье, и на очереди — покупка бытовой техники? А, может, хотите порадовать близкого человека неожиданным подарком? Тогда давайте разбираться, на что обратить внимание при покупке холодильника и как подобрать модель, исходя из своих нужд.

Смотрим на количество камер

Отделения в холодильнике называются камерами.

Однокамерные устройства совмещают в себе функции холодильника и морозильника. Занимают минимум места, немного весят и недорого стоят. Для дома их редко используют: слишком мало свободного пространства, да и о полноценной заморозке продуктов в таких моделях не может быть и речи. Сфера применения — гостиничные номера, кафетерии и бары, съемные квартиры. Двухкамерные холодильники встречаются чаще всего в наших домах. Одно отделение поддерживает температуру 0…+5 градусов Цельсия, а второе работает как морозильник (до -25 градусов).Расположение камер зависит от типа устройства — морозилка может быть снизу или сверху. Вариаций множество — от компактных моделей до 1,5 метра в высоту для малогабаритных помещений до вместительных агрегатов на 300 и больше литров. Side-by-Side (они же «американские» холодильники) — модели с одинаковыми по размеру холодильным и морозильным отсеком, расположенными рядом друг с другом. Устройства отличаются крупными размерами — до двух метров диаметром, поэтому в них удобно хранить большое количество продуктов. Это отличное решение для больших семей и людей, которые любят запасаться едой впрок.

В офис разумно купить однокамерный холодильник. Двухкамерная модель подойдет для любых нужд. В квартире есть где разгуляться и хочется блеснуть стильной техникой? Тогда ваш выбор — Side-by-Side.

Узнаем полезный объем камеры

От этого показателя зависит, сколько продуктов вы сможете разместить в холодильнике.

если вы живете самостоятельно или вдвоем со второй половинкой, можно обойтись моделью с вместительностью 200 литров; для семьи с одним или двумя детьми лучше взять холодильник на 200-350 литров; большим семьям пригодится техника с вместительностью камер в 300 литров и выше.

Чем больше продуктов вы планируете хранить в холодильнике, тем больше должен быть полезный объем камер.

Уточняем тип охлаждения

В недорогих холодильниках применяется статическое охлаждение. Температура в камерах контролируется обычным компрессором, который выключается после снижения ее до определенного уровня за счет охлаждения испарителем. Когда t°C повышается, двигатель опять начинает работу. Подобные модели имеют низкий ценник, но продукты в них быстрее портятся за счет перепадов температуры, компрессор быстро изнашивается, да и быстрого охлаждения в них не добиться. Система «No Frost» применяется в современных холодильниках среднего и премиального сегмента. В задней стенке устанавливаются вентиляторы, которые круглосуточно работают, распределяя охлажденный воздух по отсекам и поддерживая одинаковую температуру во всех углах. Роль компрессора выполняют инверторные моторы, которые никогда не отключаются. Продукты в таких холодильниках долго остаются свежими, и сам агрегат редко ломается, поэтому относительно высокая цена оправдывает себя на 100%.

Также встречаются холодильники с динамическим охлаждением. Оно работает по принципу статического, но дополнительно устанавливается вентилятор для охлаждения внутреннего пространства. Это редкие для украинского рынка модели, которые заслуживают внимания, но проигрывают более популярной системе No Frost.

Изучаем полезные функции

Современные холодильники могут похвастаться широким списком интересных возможностей:

отдельные зоны свежести предназначены для скоропортящихся продуктов и поддерживают другую температуру, чем во всем отсеке; противомикробное покрытие предупреждает размножение бактерий и порчу еды; защита от перепадов напряжения актуальна в квартирах, где часто выбивает пробки или одновременно эксплуатируется много электроприборов; генератор льда понравится людям, которые любят прохладительные напитки; функция «защита от детей» актуальна для семей с малышами.

Наконец, важно выбрать проверенный магазин, чтобы не столкнуться с покупкой подделки или некачественной техники. Рекомендуем выбирать холодильник на Алло, где представлен большой выбор быттехники известных брендов по низким ценам. Удачных покупок!