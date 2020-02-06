Xiaomi дразнит предстоящий Power Bank от Redmi

Босс Redmi India Ману Кумар Джайн отправился в Twitter, чтобы дразнить новый Power Bank Redmi. Короткий тизер показывает, что батарейный блок будет иметь матовую черную отделку с эффектом под дерево по бокам. Мы также видим брендинг Redmi и, скорее всего, кнопку индикации питания, но это все, что есть на данный момент. Что касается даты запуска, мы не получили никакой информации, так как видео заканчивается знаком «скоро».Redmi 9 ожидаются выйти в ближайшее время вместе с компанией первых смарт-часов.Redmi K30 Pro - еще один долгожданный телефон от бренда, который, как ожидается, скоро появится на Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и сенсором Sony IMX686 для основной камеры.