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» » Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм уже в Украине, но пока еще не по адекватной цене
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Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм уже в Украине, но пока еще не по адекватной цене

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Гаджеты
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Киев, 5 февраля 2020 г. — Компания Huawei представляет в Украине смарт-часы Huawei Watch GT 2 в размере 42 мм. Новинка оснащена чипом Kirin A1 и поддерживает интеллектуальный алгоритм энергосбережения от Huawei, что обеспечивает до недели автономной работы батареи без подзарядки. Среди других характеристик модели — стильный дизайн со стеклянным безрамочным 3D-экраном, поддержка различных спортивных режимов, а также функции мониторинга здоровья и воспроизведения музыки непосредственно с часов. Кроме того, гаджет имеет функции хранения музыки на устройстве, уведомления о сообщениях, отслеживания сна TruSleep 2.0 и мониторинга стресса TruRelax. На украинском рынке Huawei Watch GT 2 42 мм появятся уже 5 февраля.


Длительный срок работы батареи

Huawei Watch GT 2 42 мм оснащены чипом Huawei Kirin A1 с интегрированными блоком обработки звука, прикладным процессором с ультранизким энергопотреблением до 10 мкА/МГц (средний показатель для отрасли — 30 мкА/МГц) и отдельным блоком управления питанием. Эти инновации обеспечивают лучший опыт пользования Huawei Watch GT 2 42 мм и длительный срок работы батареи. В обычном режиме смарт-часы работают до одной недели даже при включенных функциях уведомлений и интеллектуального мониторинга пульса, в спортивном — до 15 ч.


Новый дизайн

Huawei Watch GT 2 42 мм имеют стильный и универсальный дизайн. Усовершенствованный безрамочный дисплей воспроизводит качественные изображения даже при ярком освещении. Ультратонкий корпус новинки толщиной всего 9,4 мм и украшен стильной сверхтонкой металлической рамкой. Huawei Watch GT 2 42 мм доступны в трех версиях с разными ремешками: Sport, Classic, Elegant.


Забота о состоянии здоровья

Huawei Watch GT 2 42 мм поддерживают передовые интеллектуальные алгоритмы для отслеживания состояния здоровья пользователей. К примеру, они будут отправлять оповещения при повышенной или недостаточной частоте сердечных сокращений в течение более 10 минут для контроля брадикардии и сердечной недостаточности пользователя. Все данные о состоянии здоровья можно отслеживать в приложении Huawei Health в режиме реального времени.


Также Huawei Watch GT 2 42 мм поддерживают функцию Huawei TruSleep™ 2.0, что помогает определить причины проблем со сном. Она применяет ИИ-технологии для оценки параметров сна, контролирует его качество и частоту дыхания. Еще одна разработка Huawei для улучшения состояния здоровья пользователей — технология Huawei TruRelax™. Она регистрирует значение вариабельности ритма сердца (ВРС) и помогает уменьшить уровень стресса пользователей. Кроме того, Huawei Watch GT 2 42 мм предоставляют пользователям информацию об их физическом состоянии (количестве пройденных за день шагов, сожженных калорий и т.д.) для формирования здоровых привычек.


Спортивный режим

Huawei Watch GT 2 42 мм работают до 15 часов в режиме тренировок с включенным GPS-трекингом. Они поддерживают до 15 различных спортивных режимов для занятий, как в зале, так и на открытом воздухе — бег, спортивная ходьба, велоспорт, плавание и др. Кроме того, Huawei Watch GT 2 42 мм анализируют до 190 типов данных и предоставляют профессиональные рекомендации для улучшения спортивных результатов и физической формы пользователей.


Расширенные возможности

Huawei Watch GT 2 42 мм имеют встроенный динамик и большой объем памяти для хранения до 500 MP3-треков. Воспроизведением музыки легко управлять непосредственно со смарт-часов в любых условиях — во время тренировок или прогулок. Также беспроводные наушники можно подключать к смарт-часам Huawei.


Продажи Huawei Watch GT 2 42 мм начинаются 5 февраля во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная цена новых смарт-часов Huawei Watch GT 2 42 мм (Sport, Classic) — 4 999 грн, версия Elegant — 5 999 грн.

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