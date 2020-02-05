Технология быстрой зарядки от Huawei для дебюта Mate Xs

Предстоящий смартфон 5G Huawei с кодовым названием TAH-AN00m был замечен в Интернете в прошлом месяце, который, как сообщается, дебютирует как Huawei Mate Xs в следующем месяце - новый вариант первого складного смартфона компании Huawei Mate X.
Теперь кажется, что наряду с более длительным качеством сборки компания также добавит поддержку технологии быстрой зарядки 65 Вт на Huawei Mate Xs. В преддверии запуска в сети появились подробности о технологии зарядки.
Зарядный аккумулятор мощностью 65 Вт, который будет иметь Mate Xs, весит всего 92 грамма, что легче 160 грамм для зарядного аккумулятора мощностью 65 Вт для Huawei MateBook 14 2020, который был недавно выпущен.
Говорят, что грядущее зарядное устройство можно будет использовать и в других смартфонах Huawei, включая Mate X, Mate 30 и P30 Pro, однако, с точки зрения фактической скорости зарядки будут некоторые различия из-за разных протоколов.
Что касается Huawei Mate Xs, то, как утверждается, телефон будет оснащен чипсетом Huawei Kirin 990 5G и некоторыми другими изменениями, улучшающими пользовательский интерфейс. Чтобы знать наверняка, нам придется подождать еще несколько недель.
Теперь кажется, что наряду с более длительным качеством сборки компания также добавит поддержку технологии быстрой зарядки 65 Вт на Huawei Mate Xs. В преддверии запуска в сети появились подробности о технологии зарядки.
Зарядный аккумулятор мощностью 65 Вт, который будет иметь Mate Xs, весит всего 92 грамма, что легче 160 грамм для зарядного аккумулятора мощностью 65 Вт для Huawei MateBook 14 2020, который был недавно выпущен.
Говорят, что грядущее зарядное устройство можно будет использовать и в других смартфонах Huawei, включая Mate X, Mate 30 и P30 Pro, однако, с точки зрения фактической скорости зарядки будут некоторые различия из-за разных протоколов.
Что касается Huawei Mate Xs, то, как утверждается, телефон будет оснащен чипсетом Huawei Kirin 990 5G и некоторыми другими изменениями, улучшающими пользовательский интерфейс. Чтобы знать наверняка, нам придется подождать еще несколько недель.