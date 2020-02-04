Realme представит свой первый Smart TV

Главный исполнительный директор Realme, Фрэнсис Ван, дразнит анонс Smart TV на MWC. Отвечая на вопросы в Твиттере, он подтвердил, что первая смарт-группа Realme прибудет в этом месяце (MWC стартует 24 февраля).Realme TV будет ориентирован на индийский рынок, самый сильный регион бренда. Также верно по форме, телевизор будет ориентирован на бюджетный ценовой сегмент. Там нет официального слова о размере или возможностях, однако.У главного конкурента Xiaomi уже есть несколько моделей телевизоров в стране, как и у двоюродного брата OnePlus. Даже у Nokia есть Smart TV (который является эксклюзивным для Индии), ожидается, что Honor Vision TV запустят в этом квартале.Помимо телевидения и смартфонов, компания также представит Realme C3 в этом месяце (собственно, в этот четверг). Это будет первый телефон с интерфейсом Realme из коробки, версия ColorOS 7 (на базе Android 10), настроенная для телефонов Realme.