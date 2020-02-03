Xiaomi за 26 долларов решила проблему молодежи

Компания Xiaomi на своей платформе коллективного финансирования разработала угревой очиститель Mijia Youpin Wellskins, который позволяет быстро улучшить состояние вашей кожи.
Устройство является очень компактным и удобным в использовании. Производитель утверждают, что Mijia Youpin Wellskins достаточно использовать два раза в неделю, чтобы улучшить состояние кожи, очистить поры, снять воспаление и сделать кожу более гладкой.
Зарядки устройства в течение двух часов хватает на дальнейшую эксплуатацию в течение месяца. Производитель утверждает, что гаджет помогает глубоко очистить кожу, не повреждая ее. Давление всасывания составляет 64 кПа, этого достаточно для очистки даже сильно забитых пор.
Предусмотрено несколько режимов, включая деликатный, нормальный и мощный, а также 4 всасывающие головки, которые меняются быстро и очень просто. Управление осуществляется всего одной кнопкой. Для увлажнения кожи предусмотрен специальный отсек.
Устройство является очень компактным и удобным в использовании. Производитель утверждают, что Mijia Youpin Wellskins достаточно использовать два раза в неделю, чтобы улучшить состояние кожи, очистить поры, снять воспаление и сделать кожу более гладкой.
Зарядки устройства в течение двух часов хватает на дальнейшую эксплуатацию в течение месяца. Производитель утверждает, что гаджет помогает глубоко очистить кожу, не повреждая ее. Давление всасывания составляет 64 кПа, этого достаточно для очистки даже сильно забитых пор.
Предусмотрено несколько режимов, включая деликатный, нормальный и мощный, а также 4 всасывающие головки, которые меняются быстро и очень просто. Управление осуществляется всего одной кнопкой. Для увлажнения кожи предусмотрен специальный отсек.