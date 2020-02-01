Xiaomi возвращается к производству планшетов

Буквально на днях знакомый сетевой источник под ником Digital Chat Station сообщил о том, что в планах компании Xiaomi на этот год не значится выпуск нового планшета.
Последний планшет Xiaomi, который получил название Mi Pad 4, был выпущен в 2018 году. Он не получил обновление до MIUI 11, так что пока Xiaomi не считает этот сегмент интересным для инвестиций.
Однако, сегодня в китайской социальной сети Weibo опубликовали первые рендеры планшета под названием Mi Tab 5.
Устройство оснащено экраном с очень узкими рамками по всему периметру, фронтальной камеры не видно, зато тыльная включает два датчика.
Пока что никаких подробностей о его начинке нет, но мы будем следить за новостями и сообщим Вам, когда появятся новые подробности.
Последний планшет Xiaomi, который получил название Mi Pad 4, был выпущен в 2018 году. Он не получил обновление до MIUI 11, так что пока Xiaomi не считает этот сегмент интересным для инвестиций.
Однако, сегодня в китайской социальной сети Weibo опубликовали первые рендеры планшета под названием Mi Tab 5.
Устройство оснащено экраном с очень узкими рамками по всему периметру, фронтальной камеры не видно, зато тыльная включает два датчика.
Пока что никаких подробностей о его начинке нет, но мы будем следить за новостями и сообщим Вам, когда появятся новые подробности.