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Xiaomi возвращается к производству планшетов

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Гаджеты
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Буквально на днях знакомый сетевой источник под ником Digital Chat Station сообщил о том, что в планах компании Xiaomi на этот год не значится выпуск нового планшета.

Последний планшет Xiaomi, который получил название Mi Pad 4, был выпущен в 2018 году. Он не получил обновление до MIUI 11, так что пока Xiaomi не считает этот сегмент интересным для инвестиций.

Однако, сегодня в китайской социальной сети Weibo опубликовали первые рендеры планшета под названием Mi Tab 5.
Устройство оснащено экраном с очень узкими рамками по всему периметру, фронтальной камеры не видно, зато тыльная включает два датчика.

Пока что никаких подробностей о его начинке нет, но мы будем следить за новостями и сообщим Вам, когда появятся новые подробности.
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