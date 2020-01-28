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Беспроводные наушники FreeBuds 3 в красном цвете ко Дню святого Валентина

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Гаджеты
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Киев, Украина, 28 января 2020 г. — Накануне Дня всех влюбленных Huawei выпускает беспроводные стереонаушники FreeBuds 3 в красном цвете. Продажи обновленной версии в Украине стартуют 1 февраля.

Передовой чип Kirin A1

Наушники Freebuds 3 разработаны на базе фирменного чипа Huawei — Kirin A1. Он сочетает метод цифровой обработки звука с высокочувствительным драйвером для точного воспроизведения голоса и проигрывания музыки.


Поддерживая систему двухканальной синхронизации, чипсет обеспечивает синхронную передачу данных в оба канала одновременно со сверхнизкой задержкой. Кроме того, Kirin A1 позволяет наушникам работать с протоколами Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Energy 5.1, что снижает энергопотребление при беспроводной передаче данных.


Интеллектуальное подавление шума

Huawei FreeBuds 3 — это первые полностью беспроводные наушники открытого типа, которые поддерживают технологию активного подавления шума. Система активного подавления шума и передовая технология обработки аудио точно распознают посторонние звуки, адаптируются к изменениям шумов в режиме реального времени и мгновенно устраняют их. Функция активного шумоподавления (ANC) активируется двойным касанием к левому наушнику.


Стильный дизайн

Компактный зарядный кейс удобно держать в ладони или кармане. Благодаря эргономичному дизайну наушники Freebuds 3 надежно размещаются в ушной раковине, обеспечивая объемное звучание.


Умная зарядка

Кейс для наушников Huawei FreeBuds 3 поддерживает два способа зарядки: традиционную с помощью USB Type-C кабеля и беспроводную. Наушники FreeBuds 3 могут воспроизводить музыку до 4 часов на одном заряде и до 20 часов при периодической подзарядке от кейса.


Кроме того, наушники Huawei FreeBuds 3 поддерживают технологию быстрой зарядки 2W SuperCharge. 30 минут зарядки в этом режиме с помощью кабеля позволяют воспроизводить до 14 часов музыки, а с устройством беспроводной зарядки — до 6 часов.


Продажи красных Freebuds 3 стартуют 1 февраля во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная цена наушников Huawei FreeBuds 3 в красном цвете — 4 999 грн.

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