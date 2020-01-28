Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ

В прошлом месяце Oppo дразнил свои первые умные часы, но ничего не сказал о спецификациях. Теперь утечка Digital Chat Station опубликовала сообщение о том, что в часах будет установлен датчик ЭКГ.
Датчик ElectroCardioGram (ECG) обнаруживает электрические сигналы от вашего сердца. При этом он может считывать частоту сердечных сокращений (ударов в минуту) и ритм (регулярность), он даже может обнаружить признаки мерцательной аритмии. Оптические датчики сердечного ритма, которые распространены на умных часах и диапазонах, только измеряют сердечный ритм (и иногда SpO2).
Apple первой представила возможность ЭКГ в умных часах (с Apple Watch Series 4), но с тех пор Samsung (Galaxy Watch Active2), Withings (ScanWatch) и Xiaomi / Amazfit (Verge 2) внедрили ее тоже.
Помимо ЭКГ, умные часы Oppo будут иметь прямоугольный дисплей вместо круглого. Вице-президент Брайан Шен заявил, что это позволяет разместить больше информации на экране, а круглые экраны оптимизированы для эстетики.
Ожидается, что часы Oppo будут представлены в первом квартале этого года, и есть большая вероятность, что это произойдет на том же событии, что и Oppo Find X2.
Датчик ElectroCardioGram (ECG) обнаруживает электрические сигналы от вашего сердца. При этом он может считывать частоту сердечных сокращений (ударов в минуту) и ритм (регулярность), он даже может обнаружить признаки мерцательной аритмии. Оптические датчики сердечного ритма, которые распространены на умных часах и диапазонах, только измеряют сердечный ритм (и иногда SpO2).
Apple первой представила возможность ЭКГ в умных часах (с Apple Watch Series 4), но с тех пор Samsung (Galaxy Watch Active2), Withings (ScanWatch) и Xiaomi / Amazfit (Verge 2) внедрили ее тоже.
Помимо ЭКГ, умные часы Oppo будут иметь прямоугольный дисплей вместо круглого. Вице-президент Брайан Шен заявил, что это позволяет разместить больше информации на экране, а круглые экраны оптимизированы для эстетики.
Ожидается, что часы Oppo будут представлены в первом квартале этого года, и есть большая вероятность, что это произойдет на том же событии, что и Oppo Find X2.