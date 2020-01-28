ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:00
Предстоящие умные часы Oppo будут оснащены датчиком ЭКГ
12:00
Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch
10:00
В сети появилась новая информация об iOS 14
08:00
Селфи-камера iPhone 11 Pro Max попадает в топ-10 рейтинга DxOMark
20:00
OnePlus подробно описывает предстоящие обновления камер на нынешних и будущих телефонах
17:47
Poco X2 будет представлен в начале февраля с крутыми флагманскими характеристиками
14:00
Несколько китайских брендов смартфонов жертвуют деньги на борьбу с коронавирусом
12:30
Samsung Galaxy S 20 появится в розовом и сером цветах
11:02
Redmi K20 Pro Premium сейчас стал дешевле, чем когда-либо
08:08
В сети появился рендер поверхности неизвестного смартфона от Motorola
06:20
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8A получает Android 10
21:32
Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до MIUI 12
17:30
Революционный метод ввода текста на смартфонах SelfieType
16:00
Искусственный человек от Samsung - NEON
14:04
Redmi 8A - король сверхбюджетного сегмента, но, у него есть интересный конкурент
11:13
Бесполезность мультикамер в смартфоне или как нас обманывают производители
20:00
Samsung Galaxy S20 +и S20 Ultra поступят с бесплатными Galaxy Buds +
18:00
В сети появилась подробная информация о камерах Oppo Find X2 и крутом дисплее
16:00
Еще 9 телефонов LG получат Android 10 в этом году
14:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет во втором квартале
09:59
Стали известны даты проведения мероприятия Google I / O 2020
08:00
Motorola работает над 5G версией складного Razr 2019
05:37
Официально подтверждены основные характеристики Samsung Galaxy M21
20:00
Второй телефон Poco поступит уже в феврале
18:00
В сети появилась официальная утечка Samsung Galaxy S20
16:00
Fujifilm анонсирует беззеркальную камеру X-T200
14:00
Quick Share - грядущая версия Samsung AirDrop от Apple
12:00
Vivo подает патент на Super FlashCharge
10:00
В сети появилась информация об аккумуляторе Samsung Galaxy A41
07:17
Проблемы Redmi AirDots спустя несколько месяцев активного использования
05:28
iPhone 11 превосходит XS Max в тесте камеры DxOMark
20:00
Камеры Honor 2020 принесут ещё больше пикселей
18:00
Новый телефон Oppo появляется на TENAA
 Больше новостей
» » Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch
-

Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch

Поделиться:
Гаджеты
351
Первые умные часы Redmi получили сертификацию BIS в Индии. Или это первый умный трекер Redmi? Основной бренд, Xiaomi, запустил Watch Color в начале этого месяца, и Mi Band 5 уже на горизонте. Но еще не было никаких умных гаджетов, носимых под брендом Redmi.
BIS просто называет устройство «умными часами» (номер модели HMDH01GE). Однако, некоторые пользователи Weibo разобрали приложение Mi Fit и обнаружили силуэт умного трекера Redmi.

Трекер будет иметь функцию отслеживания сердечного ритма, контроль NFC и музыки, основываясь на информации, полученной из приложения. Он будет иметь сменные циферблаты, а также основные функции, такие как информация о погоде и будильники. Довольно стандартные вещи, которые вы найдете в умном трекере.
Ожидается, что устройство Redmi, будь то браслет или часы, будет стоить дешевле, чем аналогичное устройство Xiaomi. Кстати, Rival Realme также работает над умным браслетом, так что сейчас идет битва за фитнес-трекеры с соотношением цены и качества.
Prostotech google play Prostotech google play