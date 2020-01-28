Redmi скоро выпустит собственный фитнес-трекер - Redmi Smart Watch

Первые умные часы Redmi получили сертификацию BIS в Индии. Или это первый умный трекер Redmi? Основной бренд, Xiaomi, запустил Watch Color в начале этого месяца, и Mi Band 5 уже на горизонте. Но еще не было никаких умных гаджетов, носимых под брендом Redmi.
BIS просто называет устройство «умными часами» (номер модели HMDH01GE). Однако, некоторые пользователи Weibo разобрали приложение Mi Fit и обнаружили силуэт умного трекера Redmi.
Трекер будет иметь функцию отслеживания сердечного ритма, контроль NFC и музыки, основываясь на информации, полученной из приложения. Он будет иметь сменные циферблаты, а также основные функции, такие как информация о погоде и будильники. Довольно стандартные вещи, которые вы найдете в умном трекере.
Ожидается, что устройство Redmi, будь то браслет или часы, будет стоить дешевле, чем аналогичное устройство Xiaomi. Кстати, Rival Realme также работает над умным браслетом, так что сейчас идет битва за фитнес-трекеры с соотношением цены и качества.
BIS просто называет устройство «умными часами» (номер модели HMDH01GE). Однако, некоторые пользователи Weibo разобрали приложение Mi Fit и обнаружили силуэт умного трекера Redmi.
Трекер будет иметь функцию отслеживания сердечного ритма, контроль NFC и музыки, основываясь на информации, полученной из приложения. Он будет иметь сменные циферблаты, а также основные функции, такие как информация о погоде и будильники. Довольно стандартные вещи, которые вы найдете в умном трекере.
Ожидается, что устройство Redmi, будь то браслет или часы, будет стоить дешевле, чем аналогичное устройство Xiaomi. Кстати, Rival Realme также работает над умным браслетом, так что сейчас идет битва за фитнес-трекеры с соотношением цены и качества.