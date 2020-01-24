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Fujifilm анонсирует беззеркальную камеру X-T200

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Гаджеты
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Fujifilm выпустила новый доступный вариант в своей серии беззеркальных камер XT. X-T200 является преемником X-T100 и содержит множество новых деталей, многие из которых взяты из недавно выпущенного X-A7.
X-T200 отличается более новым дизайном по сравнению с X-T100. На передней панели находится новая рукоятка, которая должна сделать новую модель более удобной в использовании. На оборотной стороне круговой d-pad уступил место джойстику. X-T200 также легче на 80 грамм по сравнению со своим предшественником.

X-T200 имеет 24,2-мегапиксельный датчик APS-C от X-A7. Fujifilm утверждает, что улучшенная производительность автофокуса на новой камере по сравнению с X-T100 благодаря точкам автофокусировки с определением фазы на датчике. Медная проводка для датчика увеличивает скорость считывания данных в 3,5 раза, уменьшая рольставни. Камера способна к непрерывной съемке со скоростью 8 кадров в секунду с автофокусом, хотя, вероятно, не очень долго с относительно ограниченным буфером.

X-T200 имеет новый полностью шарнирный сенсорный дисплей, такой же, как у X-A7. Дисплей имеет соотношение сторон 16: 9, оптимизирован для видео и имеет яркость до 1000 нит. Электронный видоискатель такой же, как у X-T100, с увеличением 0,62x и разрешением точек 2,36M.
X-T200 имеет значительно улучшенные функции видео. В то время, как X-T100 снимал 4K-видео с неиспользуемой скоростью 15 к/с, X-T200 может снимать 4K при 30 к/с или 1080p при 120 к/с. Он имеет вход для микрофона и с помощью прилагаемого адаптера USB-C - 3,5 мм вы также можете подключить наушники для мониторинга звука.

Автофокус также значительно улучшен в видео. Теперь вы получаете отслеживание лица и глаз во время видео, и вы можете сосредоточиться на конкретном человеке в группе людей. Есть также режим HDR-видео, который технически все еще является SDR-видео, но захватывает более широкий динамический диапазон, используя тональное отображение. Добавлен цифровой режим карданного подвеса для стабилизации материала в электронном виде, а видеоредактор позволяет обрезать файлы, прежде чем делиться ими с подключенным смартфоном. Как и с другими камерами Fujifilm, вы получаете режимы имитации фильма, включая Velvia и PROVIA.

Цена Fujifilm X-T200 составляет 700 долларов США за корпус или 800 долларов США с объективом XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Fujifilm также выпустила объектив XC35mmF2 за 199 долларов. Камера и новый объектив будут доступны в следующем месяце в феврале. Камера будет доступна в трех цветах: серебристый, черный и золотой.
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