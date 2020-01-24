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Проблемы Redmi AirDots спустя несколько месяцев активного использования

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Гаджеты
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Redmi AirDots — это одни из самых популярных беспроводных наушников, думаю отрицать это никто не будет. 
Разумеется, стали они такими благодаря своему соотношению цены/качества.
И если не считать кучу дешёвых китайских ноунэймов с AliExpress, то Redmi AirDots, на данный момент, это самые дешёвые TWS-наушники на рынке.


Несколько месяцев назад у меня выходил обзор на эти наушники, в которых я достаточно положительно отозвался о них. От своих слов я не отказываюсь, и до сих пор считаю что они достаточно неплохие, особенно учитывая что сейчас их можно взять за ~27 долларов.

Но, спустя время были обнаружены некоторые проблемы и неприятности, которые не были озвучены в том обзоре. Поэтому, считаю нужным вам о них рассказать

Потеря сигнала

Пожалуй, одна из самых ненавистных проблем для меня, благо, она происходит не так часто. Если взять смартфон за верхнюю грань, то, разумеется, теряется сигнал и наушники начинают "захлёбываться" и приходится брать смартфон по-другому. 
Но, если эта проблема легко объясняется, то вот как объяснить ситуацию, когда наушники могут просто так потерять сигнал - непонятно. Опять же, благо они теряют сигнал на долю секунды после этого все работает.

А откуда звук?

Самая неожиданная проблема, которая также происходит не так часто, т.к. автономность наушников и кейса меня более чем устраивает.
Но, если кейс разряжен, и вы кладете в него не до конца заряженные наушники, то наушники не отсоединяются от смартфона.
Из-за этого, я не раз попадал в ситуацию когда сняв наушники, положив их кейс и включив видео, звук исходил из наушников в кейсе. Выругавшись и поняв проблему, приходилось отключать Bluetooth на смартфоне.

Хлипкость кейса

Проблема больше раздражающая лично для меня, но крутя кейс в руках я уже чувствую как шарниры стали "ходить" туда-сюда.
Возможно, это только я паранойю, но если вы покупаете эти наушники, то просто знайте что месяц-два и схожая проблема будет и у вас.

Они мне разонравились?

Разумеется,нет.
Я до сих пор считаю, что если до этого вы пользовались только проводными наушниками и всегда хотели попробовать TWS-наушники(дабы посмотреть, нравится-ли вам вообще такая технология) без ущерба для бюджета, то Redmi Airdots - это, пожалуй, лучший вариант для покупки.

Если у вас остались ещё вопросы по этим наушникам, то я с удовольствием отвечу на них в комментариях. Думаю, больше материалов я про них не сделаю
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