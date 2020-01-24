Проблемы Redmi AirDots спустя несколько месяцев активного использования

Потеря сигнала

А откуда звук?

Хлипкость кейса

Они мне разонравились?

это одни из самых популярных беспроводных наушников, думаю отрицать это никто не будет.Разумеется, стали они такими благодаря своему соотношению цены/качества.И если не считать кучу дешёвых китайских, то Redmi AirDots, на данный момент, это самые дешёвыена рынке.Несколько месяцев назад у меняна эти наушники, в которых я достаточно положительно отозвался о них. От своих слов я не отказываюсь, и до сих пор считаю что они, особенно учитывая что сейчас их можно взятьНо, спустя время были обнаруженыи неприятности, которые не были озвучены в том обзоре. Поэтому, считаю нужным вам о них рассказатьПожалуй, одна из самых ненавистных проблем для меня, благо, она происходит не так часто. Если взять смартфон за, то, разумеется, теряется сигнал и наушники начинаюти приходится брать смартфон по-другому.Но, если эта проблема легко объясняется, то вот как объяснить ситуацию, когда наушники могут- непонятно. Опять же, благо онипосле этого все работает.Самая неожиданная проблема, которая также происходит не так часто, т.к.и кейса меня более чем устраивает.Но, если кейс разряжен, и вы кладете в него, то наушникиот смартфона.Из-за этого, я не раз попадал в ситуацию когда сняв наушники, положив их кейс и включив видео,. Выругавшись и поняв проблему, приходилосьна смартфоне.Проблема больше раздражающая, но крутя кейс в руках я уже чувствую каксталиВозможно, это только я, но если вы покупаете эти наушники, то просто знайте что месяц-два и схожая проблема будет и у вас.Разумеется,нет.Я до сих пор считаю, что если до этого вы пользовались только проводными наушниками и всегда хотели попробовать TWS-наушники(дабы посмотреть, нравится-ли вам вообще такая технология) без ущерба для бюджета, то- это, пожалуй, лучший вариант для покупки.