Vivo подает патент на Super FlashCharge

Новая заявка на товарный знак от vivo только что появилась в EUIPO (Европейское ведомство интеллектуальной собственности). Похоже, что компания готовит новую технологию быстрой зарядки под названием Super FlashCharge.
Можно с уверенностью предположить, что грядущая технология быстрой зарядки от vivo достигнет 55 Вт, как и в предыдущих слухах.
Возможно, vivo готовит свой следующий высококлассный смартфон с конкурирующей технологией зарядки на борту. Максимум, который мы видели до сих пор, составляет 65 Вт на Oppo Reno Ace, но 55 Вт также довольно быстр и должен легко зарядить 4000 мАч за полчаса.
Можно с уверенностью предположить, что грядущая технология быстрой зарядки от vivo достигнет 55 Вт, как и в предыдущих слухах.
Возможно, vivo готовит свой следующий высококлассный смартфон с конкурирующей технологией зарядки на борту. Максимум, который мы видели до сих пор, составляет 65 Вт на Oppo Reno Ace, но 55 Вт также довольно быстр и должен легко зарядить 4000 мАч за полчаса.