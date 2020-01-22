Honor представляет MagicWatch 2 Limited Edition с ярким дизайном

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Нам действительно понравились Honor's MagicWatch 2. Теперь дочерняя компания Huawei решила еще немного улучшить выпуск MagicWatch 2 Limited Edition. В нем есть красочные цвета, рамки и темы, разработанные, по словам Honor, «множеством восходящих звезд в мире искусства и графического дизайна».До сих пор в приложении Huawei Health было ограниченное количество циферблатов, но начиная с февраля 2020 года, для загрузки будет доступно 85 совершенно новых дизайнов. Honor выбрала их из более чем 1400 заявок в конкурсе Honor Global Watch Face Design.Почетный президент Джордж Чжао заявил, что компания стремится стать технологическим брендом, способным продвигать моду. Предполагается, что MagicWatch 2 «действительно воплощает в себе наш смелый, предприимчивый дух с рядом потрясающих дизайнов на любой стиль и вкус».Конструкции довольно интересные, но пока неизвестно, когда они будут доступны - сейчас вы можете купить 46-миллиметровую MagicWatch 2 в Charcoal Black за 160 фунтов или за 10 фунтов дешевле, если вы выберете вариант 42 мм.