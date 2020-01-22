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Первое изображение фитнес-трекера Sayshat от Realme появляется онлайн

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Гаджеты
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Realme показывал свой будущий фитнес-трекер в начале этого месяца во время запуска Realme 5i.

Теперь у нас есть то, что выглядит как официальный рекламный баннер для устройства. Дизайн выглядит довольно просто и определенно имеет некоторые схожести с Mi Band. Вероятно, можно предположить, что, как и в популярном семействе носимых устройств Xiaomi, альтернатива Realme будет иметь компактную пластиковую таблетку, которая вставляется в силиконовую ленту, как для зарядки, так и для замены.
Дисплей на передней панели устройства также выглядит примерно сопоставимым по размеру - по слухам, предлагается 0,78-дюймовый OLED, но мы не можем подтвердить что-либо из этого конкретного баннера. Возможно, Realme выбрала еще более дешевый монохромный дисплей, который по-прежнему справлялся с работой?

В любом случае, мы можем быть уверены, что носимый Realme будет иметь привычные для бренда низкие цены. Так написано на самом баннере. Кроме того, множество подсказок указывают на то, что устройство будет доступно только в Индии или, по крайней мере, в первую очередь на рынке Индии.

Его название, вероятно, лучший аргумент в этом отношении - Realme ??. По-видимому, вторая часть названия написана на Devnagarim. Две части названия вместе звучат как «Фитнес» на хинди.
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