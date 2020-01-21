Новые Google Pixel Buds проходят сертификацию Bluetooth

Пиксели Google Pixel обеспечивают богатый звук, четкие звонки и работу без помощи рук из помощника Google. Они разработаны для вашего комфорта, на основе сканирования тысяч ушей. Индивидуальная, надежная посадка в то время как окружающая вентиляция держит вас открытыми для окружающего мира.

Во время запуска MadeByGoogle в октябре прошлого года Google анонсировала несколько новых аппаратных продуктов, включая дуэт Pixel 4, PixelBook Go и Google представили Pixel Buds следующего поколения. К сожалению, эти Pixel Buds были только в стадии прототипа производства. Наконец, мы видим материализацию новых по-настоящему беспроводных наушников.Новые Pixel Buds были только что обнаружены в новом списке сертификации Bluetooth. К списку прилагается два номера моделей: G1007 и G1008. Интересно, будет ли два варианта Пикселей или каждый номер представляет наушники отдельно от случая зарядки.Новые Pixel Buds сертифицированы для Bluetooth 5.0 и попадают в категорию «Аксессуары для мобильных телефонов». Новые Buds не будут поддерживать кодек Qualcomm aptX, поскольку внутри нет аппаратного обеспечения Qualcomm - оно сделано Bestechnic.Pixel Buds 2020 года первоначально обещали прибыть весной этого года. Учитывая эти временные рамки, они могут быть готовы как раз к вводу-выводу Google в мае. До этого вы можете присоединиться к официальному списку ожидания Google.