Телевизоры Samsung с 8К разрешением: первая нашумевшая инновация 2020 года

На международной выставке потребительской электронике CES, которая ежегодно проводится в начале января, компания Samsung представила новинку, удивившую всех посетителей выставки. Это телевизор Самсунг с экраном, демонстрирующим изображение в сверхвысоком разрешении 8К.
Устройство получило поддержку нового стандарта – ATSC 3.0, что расширило возможности техники. Стандарт ATSC 3.0 предоставляет пользователям новые возможности: просмотр видео-контента в максимально высоком разрешении, расширенную интерактивность и действительно реалистичный звук.
На CES компания представила и другие телевизоры. Например, модульную модель с диагональю в 292 дюйма. Большинство устройств рассчитаны на продажу в корпоративном сегменте. А вот телевизор Samsung 8К QLED разработан для продажи на обычном потребительском рынке. Стоимость новинки пока не заявлена. Очевидно, что она будет премиальной, тем не менее представители Samsung Electronics заявляют, что в планах сделать устройство доступным для как можно более широкого потребительского круга.
Дизайн «без границ»
Рамок вокруг дисплея у модели, кстати, получившей название Q950, практически нет. Соотношение площади дисплея к корпусу достигает рекордных 99%. Тестировщики отмечают, что это самая высокая отметка на рынке. Если смотреть телевизор на расстоянии от 3 метров кажется, что экран безграничен. Пространство между дисплеем и тем, что его окружает, сливается в единую картину.
Корпус устройства ультратонкий – всего 15 мм. Толщина одинаковая по всему периметру экрана. Новые телевизоры Самсунг абсолютно плоские, что обеспечивает плотное прилегание к стене. Более эффектно ультратонкая модель выглядит на подставке – создается впечатление, что телевизор невесомый.
Высококачественное изображение: новый уровень демонстрации видеоряда
В 2020 году компания Samsung явно намеревается стать лидером по внедрению и использованию разрешения 8К. Устройство создавалась с учетом требований двух ассоциаций – 8K и CTA 8K Ultra HD Display Definition.
Техника серии Q950 получила возможность воспроизведения нативного 8К-контента. Поддержка технологии позволит телезрителям просматривать и транслировать видеоряд стандарта AV1, записанного в 8К формате.
Важной ступенью в улучшении качества видео стало сотрудничество компании с YouTube. Телевизоры Samsung Q950 работают с новым способом потоковой трансляции – AI ScaleNet. Технология оптимизируют пропускную способность сети, за счет чего обеспечивается более качественная передача сигнала. Так, сжатие видео происходит на стороне провайдера, а на телевизоре восстанавливается исходная картинка. По факту такое решение в два раза сокращает требования к сетевой пропускной способности, которая так важна при потоковой передаче видеосигнала.
Компания активно работала и продолжает работать над созданием уникальной экосистемы. Разработчики хотят, чтобы владельцы телевизоров ощутили преимущества 8К разрешения при просмотре видеоряда более низкого качества. Для этого компания использует специальные полупроводниковые технологии – процессор Quantum, например.
Процессор работает на базе искусственного интеллекта, уже ради этого стоит купить телевизор Самсунг. Фирменный процессор гарантирует улучшенные возможности увеличения разрешающей способности контента. ИИ работает таким образом: процессор проводит анализ каждого отдельного пикселя, на основе которого восстанавливает элементы изображения, чтобы получить целостную картинку высокого качества. При этом исходное качество видеоряда не имеет значения. Искусственный интеллект проводит конвертацию, в результате которой даже обычное HD+ изображение может превратиться в 8К.
Еще одна интересная технология – Adaptive Picture. В обычных телевизорах устанавливают датчик, учитывающий внешнее освещение и на основе его количества регулирующий яркость изображения. В Q950 этот датчик модифицирован – система анализирует распределение света в конкретных сценах видеоряда, что позволяет обеспечить баланс контрастности и четкости.
Качественный звук: эффект кинотеатра в вашей квартире
Инновации коснулись и аудиосистемы. На каждой стороне дисплея размещены динамики, а на задней панели расположен сабвуфер. В аудиосистему разработчики внедрили новую технологию – Object Tracking Sound+. Технология также работает на основе искусственного интеллекта. С помощью ИИ согласуется динамика звуков и движения объектов, демонстрируемых на экране телевизора. Для устройства характерно чистое и четкое звучания, звуковые каналы реализованы по схеме 5.1.
Вторая интересная аудиотехнология – Active Voice Amplifier (технология активного усиления голоса). Так, телевизор самостоятельно корректирует громкость диалога, учитывая при корректировке внешние шумы – звук работы блендера на кухне, например.
Уникальные функции
В моделях Q950 компания Samsung реализовала поддержку голосовых помощников. Управлять устройством можно с помощью Google Assistant и Amazon Alexa. Помощники также могут использоваться для управления другими устройствами, относящимися к экосистеме «умного дома».
Дополнительно в телевизор внедрили улучшенный персональный гид – Universal Guide. Вычислительные алгоритмы гида непрерывно анализируют контент, который просматривают пользователи. На основе данных Universal Guide дает рекомендации, то есть предлагает потенциально интересные для пользователя телеканалы, сервисы и даже отдельные программы.
Samsung Q950 – это первый в мире телевизор со стереоскопическим звуком, 8К разрешением графики и ультратонким форм-фактором.