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Что подарить на международный женский день коллегам по работе?

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Гаджеты
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Дарить подарки на 8 марта женской части коллектива – давняя традиция, которую соблюдают во многих компаниях и организациях, ведь практически везде в число сотрудников компании входят представительницы прекрасного пола. Без них фирма не смогла бы добиться того результата, который имеет на данный момент, и потому, очень важно не забыть о женщинах в такой прекрасный, весенний праздник, как 8 марта, и уделить им внимание. Однако, найти действительно крутые варианты подарков, которые могли бы удивить и порадовать женщин не так просто, как может показаться в самом начале. Именно поэтому, сегодня мы поговорим о том, как выбрать яркие презенты в честь международного женского дня, а также расскажем о таком универсальном варианте, как подарочные сертификаты на 8 марта

Как выбрать подарок коллегам на 8 марта? 

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что на выбор презентов потребует время, поскольку этот процесс длительный и трудоемкий. Поэтому, не стоит откладывать его на потом, а сразу же приступать к делу, дабы иметь возможность просмотреть как можно больше доступных вариантов.  Лучше всего сделать это за 2-3 час до момента, когда вы будете вручать презенты коллегам. Также, когда будете искать подарки, мы рекомендуем воспользоваться следующими советами:

  1. Уточните потребности и пожелания коллег по работе. Женщины любят разговаривать, и, наверняка, они уже не раз могли проговориться о возможных вариантах презентов. Да и нет ничего страшного в том, что вы просто подойдете и поинтересуетесь, чего хочет адресат в качестве подарка. 

  2. Отдайте предпочтения универсальным решениям. Вы никогда не сможете точно угадать в подарке, только если хорошо общаетесь с адресатом и знаете об ее увлечениях и интересах. В противном случае, нужно стараться найти что-то, что подойдет независимо от пола, возраста и предпочтений. 

  3. Дарите только полезные и практичные презенты, которые не станут очередными вещицами, годами лежащими в шкафу. Никто не любит, когда в качестве подарка получает очередную безделушку, которая не пригодна к использованию. Поэтому, сконцентрируйте внимание на поиске таких решений, которыми адресат сможет воспользоваться в последующем или которые найдут свое применение в быту. 

  4. Не рассчитывайте на банальные и стандартные варианты. Такими подарками уже давно никого не удивишь, особенно женщин. Вместо этого, попробуйте подключить фантазию, и придумать что-то необычное. Если не получается без чьей-либо помощи, тогда стоит воспользоваться услугами специализированных интернет-магазинов, которые изготавливают оригинальные подарки на заказ. 

Топ-5 лучших вариантов презентов в честь международного женского дня 

  1. Подарочные наборы уходовой косметики из натуральных ингредиентов.

  2. Презенты-впечатления. 

  3. Оригинальные вещи и предметы для декора и интерьера. 

  4. Наборы сладостей с низким содержанием сахара. 

  5. Смартфоны, гаджеты и другая электроника. 

Мультибрендовый подарочный сертификат Onecard – универсальное решение на 8 марта 

Кто как не сама женщина знает лучше, чего бы ей хотелось получить в качестве презента? Вот и мы так же считаем, поэтому предлагаем вам обратить внимание на такой вариант подарка, как мультибрендовый подарочный сертификат Onecard. С помощью него адресат может самостоятельно выбрать себе интересующие его товары и услуги в торговых представительствах популярных украинских и зарубежных брендов. Помимо этого, владельцу сертификата не нужно сразу же бежать по магазинам, чтобы ваш подарок не пропал даром. Сертификат можно использовать на протяжении 500 дней с момента активации, так что у адресата будет время подумать. 

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