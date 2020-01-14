Почему вам нужно заменить AirPods на AirPods Pro

Подавляют шум и работают в «прозрачном» режиме

Более плотно сидят в ушах

Звучат значительно лучше, чем AirPods

Работают на одном заряде 5 часов, а с кейсом – 24 часа

Siri принимает и отправляет голосовые сообщения

Другие полезные функции AirPods Pro

Наушники Apple AirPods стали самыми продаваемыми в мире и занимают 60 % всего рынка беспроводных наушников, несмотря на довольно высокую цену, огромное количество конкурентов и далеко не идеальное качество звучания. AirPods Pro, которые вышли в 2019 году, звучат и сидят в ушах лучше, оснащены системой активного шумоподавления, долго работают от одного заряда и подзаряжаются в кейсе, который в свою очередь может заряжаться без проводов.Расскажем, почему вам нужно поменять свои AirPods на новые AirPods Pro.Одна из главных проблем AirPods – они совершенно не заглушают шум, и с ними невозможно слушать музыку или разговаривать по телефону в метро, на шумном проспекте или при большом скоплении людей в помещении. AirPods Pro решают эту проблему легко и элегантно: в них работает активная система шумоподавления, которая не дает проникнуть никаким внешним звукам.Обычные системы шумоподавления заглушают лишь фоновой шум, но отдельные громкие и резкие звуки – сирены и сигналы автомобилей на улице, крики и визг детей, скрежет в метро – все равно остаются слышны. AirPods Pro подавляют любые звуки, даже самые резкие и внезапные – система работает так, что реагирует на звук за долю секунды и пускает такой же звук в противофазе. В результате звуковые волны подавляют друг друга, и уху кажется, будто снаружи полная тишина. Слушать музыку и говорить по телефону больше ничего не мешает.Но бывают ситуации, когда полная звукоизоляция не нужна, например, если едешь на велосипеде в наушниках по улице, нужно слышать сигналы и шум автомобилей. Для таких случаев в AirPods Pro предусмотрен прозрачный режим. В нем сигнал с внешнего микрофона наушников слегка усиливается, а музыку и окружающие звуки слышно одинаково хорошо.Другое распространенное нарекание к AirPods – они хорошо держатся не у всех в ушах, и довольно часто выпадают, особенно если уши чуть больше средних. AirPods Pro имеют более эргономичную форму и оснащены силиконовыми вкладышами особой конически-овальной конструкции. В комплекте три комплекта для разных размеров ушей.В AirPods Pro есть система вентиляции, которая выравнивает давление внутри и снаружи уха, чтобы не создавался вакуум. Когда разговариваешь, совершенно не чувствуешь, что в ушах плотно сидят наушники, в то время как с обычными моделями голос звучит будто внутри головы.В AirPods Pro встроен широкополосный драйвер, который легко воспроизводит глубокие басы, а средние и высокие частоты звучат естественно и детализированно. В каждом наушнике находится маленький, но мощный усилитель с цифро-аналоговым преобразователем, который воспроизводит музыку четко, громко и с минимальными искажениями.Наушники и их кейс заряжаются без проводов, от зарядки стандарта Qi, но разъем для стандартного кабеля Apple Lightning тоже, конечно, предусмотрен. От одного заряда наушники работают 5 часов в режиме музыки с выключенным шумоподавлением и 4,5 часа со включенным. В режиме разговора заряда хватает на 3,5 часа.Заряда аккумулятора в футляре хватает на целые сутки работы наушников – их можно полностью зарядить 4–5 раз. На практике этого хватает на целую неделю прослушивания музыки в среднем режиме – по 3–3,5 часа в день. Заряжаются наушники быстро – всего за 5 минут можно получить час прослушивания музыки, а за 3 часа кейс полностью зарядится.В новой модели наушников Apple голосовой помощник Siri вдобавок ко всем основным функциям, которые работали в AirPods (включить плейлист, изменить громкость, совершить звонок абоненту из телефонной книги iPhone), может читать полученные сообщения SMS или любого мессенджера и отправлять новые, если ему надиктовать текст. Можно составить и отослать имейл, сделать себе напоминание, событие в календаре или новую заметку – и все это без помощи рук, одним лишь голосом.Управлять AirPods Pro можно не постукиванием, как в прошлых версиях, а слегка сжимая «ножку» любого из двух наушников: одно сжатие – пауза / воспроизведение, два – следующий трек, три – предыдущий трек. Если сжать и немного подержать, режим шумоподавления сменится прозрачным режимом и наоборот. Последнее действие можно изменить на вызов Siri в настройках iPhone.Можно настроить автоматический ответ на телефонный звонок или звонок с отсрочкой в несколько секунд.Функцию автообнаружения уха, которая ставит на паузу музыку, если вынуть один наушник, можно отключить. Это бывает полезно, если нужно оставить только один наушник в ухе.Если слегка стукнуть по кейсу пока он заряжается, загорится индикатор заряда: если уровень заряда от 80 до 100 % – светодиод будет светиться зеленым, если меньше 80 % – оранжевым.Чтобы найти потерявшиеся где-то в квартире наушники, нужно запустить приложение «Локатор» и нажать кнопку воспроизведения сигнала – наушники запищат.