Xiaomi презентовала умный градусник Mijia Digital за 10 долларов

Китайская компания Xiaomi презентовала свой очередной умный гаджет - градусник Mijia Digital Thermometer. Он поможет контролировать температуру тела членов всей семьи и способен подключаться к смартфону. А стоит новинка всего 10 долларов, сообщает портал iXBT.com.

Компания Xiaomi пополнила свою линейку Mijia новым устройством - смарт-градусником Mijia Digital Thermometer. Он вымеряет температуру под мышками или во рту, что актуально для младенцев.



К достоинствам гаджета стоит отнести необычайную компактность, а также подсветку и возможность видеть данные о температуре в темноте. Но самая главная «фишка» - этот термометр может подключиться к приложению Mijia на смартфоне. Там может храниться статистика всех членов семьи (до 9 человек). Приложение, к слову, начинает менять цвет, если у кого-то из членов семьи температура высокая.