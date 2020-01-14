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Xiaomi презентовала умный градусник Mijia Digital за 10 долларов

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Гаджеты
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Китайская компания Xiaomi презентовала свой очередной умный гаджет - градусник Mijia Digital Thermometer. Он поможет контролировать температуру тела членов всей семьи и способен подключаться к смартфону. А стоит новинка всего 10 долларов, сообщает портал iXBT.com.
Компания Xiaomi пополнила свою линейку Mijia новым устройством - смарт-градусником Mijia Digital Thermometer. Он вымеряет температуру под мышками или во рту, что актуально для младенцев.

К достоинствам гаджета стоит отнести необычайную компактность, а также подсветку и возможность видеть данные о температуре в темноте. Но самая главная «фишка» - этот термометр может подключиться к приложению Mijia на смартфоне. Там может храниться статистика всех членов семьи (до 9 человек). Приложение, к слову, начинает менять цвет, если у кого-то из членов семьи температура высокая.
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