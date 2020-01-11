Apple сделает будущий Apple Pencil с невероятными возможностями

Apple Pencil, который хорошо сочетается с iPad, является одним из самых продвинутых стилусов, поддерживающих некоторые базовые жесты, например, двойное нажатие на ручку. Но согласно новому патенту, который появился в Бюро по патентам и товарным знакам США, Apple работает над карандашом следующего поколения, который имеет более продвинутые жесты.
Патент описывает стилус с гибкой сенсорной областью, которая может распознавать различные жесты в зависимости от расположения кончика пальца. Размахивая жестом является одним из них.
Далее в патенте говорится, что пользователь, который держит перо, не будет взаимодействовать с экраном другой рукой, поэтому вместо этого жесты смахивания и касания будут внедрены в перо, чтобы вы могли контролировать все на экране, используя просто стилус.
Другие, еще более амбициозные патенты описывают Карандаш с камерой на кончике и усовершенствованным тактильным механизмом, который имитирует ощущение рисования на бумаге. Первый сможет записывать различные типы поверхностей с помощью камеры, а затем отображать их на экране iPad при рисовании.
Патент описывает стилус с гибкой сенсорной областью, которая может распознавать различные жесты в зависимости от расположения кончика пальца. Размахивая жестом является одним из них.
Далее в патенте говорится, что пользователь, который держит перо, не будет взаимодействовать с экраном другой рукой, поэтому вместо этого жесты смахивания и касания будут внедрены в перо, чтобы вы могли контролировать все на экране, используя просто стилус.
Другие, еще более амбициозные патенты описывают Карандаш с камерой на кончике и усовершенствованным тактильным механизмом, который имитирует ощущение рисования на бумаге. Первый сможет записывать различные типы поверхностей с помощью камеры, а затем отображать их на экране iPad при рисовании.