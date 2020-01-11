Apple запустила программу бесплатной замены некоторых Smart Battery Case

Apple запустила новые программы замены батареи для некоторых моделей своего Smart Battery Case. Программа охватывает модели для iPhone 2018, включая iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, которые испытывают проблемы с зарядкой.
У затронутых чехлов Smart Battery есть одна из двух проблем: батарея кейса может не заряжаться или заряжаться периодически, или же кейс не заряжает iPhone, или заряжает его периодически. Это относится к случаям, произведенным в период с января 2019 года по октябрь 2019 года, и к случаям, которые соответствуют критериям, что могут быть бесплатно заменены.
Клиенты могут обратиться к авторизованному поставщику услуг Apple, в службу поддержки Apple или записаться на прием в Apple Store. Проверьте ссылку «Источник» для получения подробной информации о программе замены батарей на странице поддержки Apple.
У затронутых чехлов Smart Battery есть одна из двух проблем: батарея кейса может не заряжаться или заряжаться периодически, или же кейс не заряжает iPhone, или заряжает его периодически. Это относится к случаям, произведенным в период с января 2019 года по октябрь 2019 года, и к случаям, которые соответствуют критериям, что могут быть бесплатно заменены.
Клиенты могут обратиться к авторизованному поставщику услуг Apple, в службу поддержки Apple или записаться на прием в Apple Store. Проверьте ссылку «Источник» для получения подробной информации о программе замены батарей на странице поддержки Apple.