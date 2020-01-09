В сеть утекли технические характеристики Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung представила Galaxy Tab S6 с поддержкой Wi-Fi и 4G еще в августе, но недавно подтвердила, что вариант 5G уже в пути.
Сегодня просачивается изображение спецификации, и если оно реально и не манипулируется, то мы получаем устройство, которое будет абсолютно идентичным как снаружи, так и внутри только с добавлением модема Snapdragon X50.
Galaxy Tab S6 работает на чипсете Snapdragon 855. У него есть две опции оперативной памяти, одна из которых на просочившемся образе - 6/128 ГБ (другая - 8/256 ГБ, но она ограничена определенными рынками). Сзади расположены две камеры - обычный 13-мегапиксельный датчик в сочетании с 5-мегапиксельной камерой со сверхвысоким углом.
Когда появится новый планшет, это будет первый планшет 5G в мире. Ожидается, что Южная Корея получит устройство в первую очередь, поскольку Samsung имеет сильные продажи на местном рынке, и развертывание 5G быстро продвигается. Соединенные Штаты и Европа должны следовать в ближайшее время.
Поскольку Samsung не сильно нагревается в Китае, маловероятно, что Galaxy Tab S6 5G появится там, несмотря на то, что сейчас он является крупнейшим рынком 5G.
Сегодня просачивается изображение спецификации, и если оно реально и не манипулируется, то мы получаем устройство, которое будет абсолютно идентичным как снаружи, так и внутри только с добавлением модема Snapdragon X50.
Galaxy Tab S6 работает на чипсете Snapdragon 855. У него есть две опции оперативной памяти, одна из которых на просочившемся образе - 6/128 ГБ (другая - 8/256 ГБ, но она ограничена определенными рынками). Сзади расположены две камеры - обычный 13-мегапиксельный датчик в сочетании с 5-мегапиксельной камерой со сверхвысоким углом.
Когда появится новый планшет, это будет первый планшет 5G в мире. Ожидается, что Южная Корея получит устройство в первую очередь, поскольку Samsung имеет сильные продажи на местном рынке, и развертывание 5G быстро продвигается. Соединенные Штаты и Европа должны следовать в ближайшее время.
Поскольку Samsung не сильно нагревается в Китае, маловероятно, что Galaxy Tab S6 5G появится там, несмотря на то, что сейчас он является крупнейшим рынком 5G.