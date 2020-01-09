Samsung сделал защищенный от отпечатков пальцев портативный SSD

В последнее время портативные твердотельные накопители стали довольно популярными, но лишь немногие из них обеспечивают надлежащую безопасность, поэтому Samsung берет дело в свои руки, представив T7 Touch с распознаванием отпечатков пальцев. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваши конфиденциальные данные в безопасности, даже если вы потеряли фактический диск.
T7 Touch следует за T5 с прошлого года, предлагая емкостный сканер отпечатков пальцев и 256-битное аппаратное шифрование AES и пароль для дополнительной безопасности. Кроме того, T7 Touch может похвастаться скоростью чтения 1 ГБ / с, что почти в два раза быстрее, чем у его предшественника.
Варианты подключения включают USB-C к USB-C и USB-C к USB-A, в то время как разъем устройства поддерживает скорости 10 Гбит / с по USB 3.2 (Gen 2).
T7 Touch выпускается в трех вариантах - 500 ГБ за 129 долларов США, 1 ТБ за 229 долларов США и 2 ТБ за 399 долларов США с запланированной доступностью в этом месяце. Доступные окраски титанового корпуса: черный и серебристый, вес всего 58 грамм.
T7 Touch следует за T5 с прошлого года, предлагая емкостный сканер отпечатков пальцев и 256-битное аппаратное шифрование AES и пароль для дополнительной безопасности. Кроме того, T7 Touch может похвастаться скоростью чтения 1 ГБ / с, что почти в два раза быстрее, чем у его предшественника.
Варианты подключения включают USB-C к USB-C и USB-C к USB-A, в то время как разъем устройства поддерживает скорости 10 Гбит / с по USB 3.2 (Gen 2).
T7 Touch выпускается в трех вариантах - 500 ГБ за 129 долларов США, 1 ТБ за 229 долларов США и 2 ТБ за 399 долларов США с запланированной доступностью в этом месяце. Доступные окраски титанового корпуса: черный и серебристый, вес всего 58 грамм.