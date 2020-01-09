Realme показывает свой собственный фитнес-трекер

В конце презентации Realme 5i генеральный директор Мадхав Шет дразнил грядущий фитнес-трекер бренда. Мы кратко осмотрели устройство, когда Шет привязала его к своему запястью. Он имеет фирменный желтый цвет Realme. Мы также можем увидеть небольшое изображение самого трекера, который, скорее всего, будет иметь прямоугольный дисплей.
Еще в декабре бренд изложил свои планы на 2020 год с акцентом на 3 основных направления - смартфоны, программное обеспечение и продукты с поддержкой IoT. Мы также получили от Шета намек на то, что фитнес-трекер бренда появится в первой половине 2020 года.
Во всяком случае, мы узнаем больше об этом очень скоро, как указано тизером.
Еще в декабре бренд изложил свои планы на 2020 год с акцентом на 3 основных направления - смартфоны, программное обеспечение и продукты с поддержкой IoT. Мы также получили от Шета намек на то, что фитнес-трекер бренда появится в первой половине 2020 года.
Во всяком случае, мы узнаем больше об этом очень скоро, как указано тизером.