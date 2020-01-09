Xiaomi Mi Band 5 будет с 1,2-дюймовым дисплеем и NFC на глобальных устройствах

Mi Band 4 от Xiaomi - один из самых продаваемых фитнес-трекеров на рынке благодаря агрессивному ценовому набору функций и доступности по всему миру. Это одна из причин продолжающегося успеха Xiaomi на рынке носимых устройств во второй половине 2019 года, и бренд, несомненно, будет стремиться к тому, чтобы этот успех сохранялся в 2020 году.
Ряд утечек пролил некоторый свет на грядущий Mi Band 5 - инсайдеры показывают более крупный 1,2-дюймовый дисплей и NFC в глобальной версии.
Новое дополнение позволит расширить возможности оплаты, включая поддержку Google Pay. Mi Pay от Xiaomi - единственный вариант оплаты, поддерживаемый Mi Band 4, но он изменится, когда Mi Band 5 будет выпущен.
По слухам, цена в Китае начнется с 179 юаней (25 долларов), но, как обычно, следует ожидать повышения цен для международной версии. Дочерняя компания Xiaomi - Huami уже подтвердила свою работу над Mi Band 5, и мы можем ожидать, что запуск в Китае состоится в июне.
Ряд утечек пролил некоторый свет на грядущий Mi Band 5 - инсайдеры показывают более крупный 1,2-дюймовый дисплей и NFC в глобальной версии.
Новое дополнение позволит расширить возможности оплаты, включая поддержку Google Pay. Mi Pay от Xiaomi - единственный вариант оплаты, поддерживаемый Mi Band 4, но он изменится, когда Mi Band 5 будет выпущен.
По слухам, цена в Китае начнется с 179 юаней (25 долларов), но, как обычно, следует ожидать повышения цен для международной версии. Дочерняя компания Xiaomi - Huami уже подтвердила свою работу над Mi Band 5, и мы можем ожидать, что запуск в Китае состоится в июне.