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Xiaomi выпускает детские обучающие часы Mitu 4Pro

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Гаджеты
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Xiaomi в последнее время наращивает популярность своих носимых устройств с выпуском Mi Watch, Mi Rabbit Watch 2S и Watch Color под собственной маркой. Ходят слухи, что на выставке CES 2020 также появятся Amazfit X, Amazfit Bip S и Amazfit T-Rex.

Теперь еще одна экосистемная компании Xiaomi расширяет свой портфель носимых устройств - Mitu. Новые детские обучающие часы 4Pro, безусловно, очень интересны, и могут стать идеальным гаджетом для нужной аудитории.
Обучающие часы детей - Xiaomi Mitu 4Pro

Новые часы для обучения детей Mitu 4Pro далеки от идеального дизайна - его громоздкий корпус немного выступает вертикально, но в нем установлена батарея емкостью 920 мАч и две камеры - 5-мегапиксельная, 82-градусная f / 2,4 и 8MP 84,9 градуса f / 2.2, в комплекте с «сверхбыстрой фокусировкой T-LENS». Также внутри корпуса - 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ памяти, 4G LTE, NFC и GPS (двухдиапазонный L1 + L5), управляемые чипсетом Snapdragon Wear 2500.
Носимый компьютер работает под управлением ОС Android 8.1, сильно модифицированной по форм-фактору и удобству для детей.

С точки зрения реальных возможностей, Mitu Children Learning Watch 4 Pro использует, как утверждается, десятикратную систему позиционирования ИИ для повышения точности и колоссальных 24 различных опций отслеживания, чтобы родители могли следить за своими детьми. Эти две камеры также могут быть использованы для обеспечения видеопотока окружения ребенка.
Часы поставляются с Xiaomi Voice Assistant и Ai машинным обучением. Последнее, очевидно, расширяет некоторые встроенные инструменты изучения английского языка. Есть также приложения Fun и Math для изучения. Надеемся, что эти инструменты используют множество умных интеллектуальных функций и голосовых вводов, поскольку в распоряжении Mitu Children Learning Watch 4 Pro только 1,78-дюймовый дисплей с покрытием Gorilla Glass 3 с разрешением 326 точек на дюйм. Видеозвонки, поиск по фотографиям с распознаванием объектов и платежи NFC также включены в список функций.
Часы Mitu Children Learning Watch 4 Pro выпускаются в голубом или розовом цвете по цене 1299 юаней (190 долларов США). Это устройство должно скоро появиться на Xiaomi Mall на родине компании.
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