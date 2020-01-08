Xiaomi выпускает детские обучающие часы Mitu 4Pro

Xiaomi в последнее время наращивает популярность своих носимых устройств с выпуском Mi Watch, Mi Rabbit Watch 2S и Watch Color под собственной маркой. Ходят слухи, что на выставке CES 2020 также появятся Amazfit X, Amazfit Bip S и Amazfit T-Rex.
Теперь еще одна экосистемная компании Xiaomi расширяет свой портфель носимых устройств - Mitu. Новые детские обучающие часы 4Pro, безусловно, очень интересны, и могут стать идеальным гаджетом для нужной аудитории.
Новые часы для обучения детей Mitu 4Pro далеки от идеального дизайна - его громоздкий корпус немного выступает вертикально, но в нем установлена батарея емкостью 920 мАч и две камеры - 5-мегапиксельная, 82-градусная f / 2,4 и 8MP 84,9 градуса f / 2.2, в комплекте с «сверхбыстрой фокусировкой T-LENS». Также внутри корпуса - 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ памяти, 4G LTE, NFC и GPS (двухдиапазонный L1 + L5), управляемые чипсетом Snapdragon Wear 2500.
Носимый компьютер работает под управлением ОС Android 8.1, сильно модифицированной по форм-фактору и удобству для детей.
С точки зрения реальных возможностей, Mitu Children Learning Watch 4 Pro использует, как утверждается, десятикратную систему позиционирования ИИ для повышения точности и колоссальных 24 различных опций отслеживания, чтобы родители могли следить за своими детьми. Эти две камеры также могут быть использованы для обеспечения видеопотока окружения ребенка.
Часы поставляются с Xiaomi Voice Assistant и Ai машинным обучением. Последнее, очевидно, расширяет некоторые встроенные инструменты изучения английского языка. Есть также приложения Fun и Math для изучения. Надеемся, что эти инструменты используют множество умных интеллектуальных функций и голосовых вводов, поскольку в распоряжении Mitu Children Learning Watch 4 Pro только 1,78-дюймовый дисплей с покрытием Gorilla Glass 3 с разрешением 326 точек на дюйм. Видеозвонки, поиск по фотографиям с распознаванием объектов и платежи NFC также включены в список функций.
Часы Mitu Children Learning Watch 4 Pro выпускаются в голубом или розовом цвете по цене 1299 юаней (190 долларов США). Это устройство должно скоро появиться на Xiaomi Mall на родине компании.
Теперь еще одна экосистемная компании Xiaomi расширяет свой портфель носимых устройств - Mitu. Новые детские обучающие часы 4Pro, безусловно, очень интересны, и могут стать идеальным гаджетом для нужной аудитории.
Новые часы для обучения детей Mitu 4Pro далеки от идеального дизайна - его громоздкий корпус немного выступает вертикально, но в нем установлена батарея емкостью 920 мАч и две камеры - 5-мегапиксельная, 82-градусная f / 2,4 и 8MP 84,9 градуса f / 2.2, в комплекте с «сверхбыстрой фокусировкой T-LENS». Также внутри корпуса - 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ памяти, 4G LTE, NFC и GPS (двухдиапазонный L1 + L5), управляемые чипсетом Snapdragon Wear 2500.
Носимый компьютер работает под управлением ОС Android 8.1, сильно модифицированной по форм-фактору и удобству для детей.
С точки зрения реальных возможностей, Mitu Children Learning Watch 4 Pro использует, как утверждается, десятикратную систему позиционирования ИИ для повышения точности и колоссальных 24 различных опций отслеживания, чтобы родители могли следить за своими детьми. Эти две камеры также могут быть использованы для обеспечения видеопотока окружения ребенка.
Часы поставляются с Xiaomi Voice Assistant и Ai машинным обучением. Последнее, очевидно, расширяет некоторые встроенные инструменты изучения английского языка. Есть также приложения Fun и Math для изучения. Надеемся, что эти инструменты используют множество умных интеллектуальных функций и голосовых вводов, поскольку в распоряжении Mitu Children Learning Watch 4 Pro только 1,78-дюймовый дисплей с покрытием Gorilla Glass 3 с разрешением 326 точек на дюйм. Видеозвонки, поиск по фотографиям с распознаванием объектов и платежи NFC также включены в список функций.
Часы Mitu Children Learning Watch 4 Pro выпускаются в голубом или розовом цвете по цене 1299 юаней (190 долларов США). Это устройство должно скоро появиться на Xiaomi Mall на родине компании.