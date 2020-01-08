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OnePlus получает новую функцию оптимизированной зарядки

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Гаджеты
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Прежде чем многие из вас перейдут в раздел комментариев, напоминая нам, что Qnovo - это вещь, которая существует - мы хорошо знаем. К сожалению, эти дополнительные шаги по уходу за батареей телефона в долгосрочной перспективе далеко не распространены и редко являются предметом высоких презентаций новых устройств или обновлений программного обеспечения.

Так что приятно видеть, что OnePlus теперь присоединяется. Самое простое объяснение того, что делает его новая Оптимизированная зарядка, это то, что он удерживается от зарядки батареи вашего телефона до 100%, пока она вам не понадобится.
Лучший пример - ночная зарядка. Вместо того, чтобы идти до 100% после подключения, смартфон будет заряжаться до 80%, затем остановится и прокачает оставшиеся 20% за 100 минут до времени пробуждения. OnePlus в настоящее время оценивает время пробуждения на основе того, что он называет «обнаружением цикла ожидания пользователя».

Это зависит от времени того будильника, который вы установили. Однако, со временем OnePlus будет работать над совершенствованием своих алгоритмов, а также учитывать такие вещи, как перерыв в работе в выходные дни или изменение часового пояса во время вашего путешествия.

В настоящее время эта функция была развернута как часть бета-версий Oxygen OS, выпущенных в прошлом месяце для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Пользователи этого программного обеспечения могут включить эту функцию в меню «Аккумулятор» в меню «Настройки».

Пока включена Оптимизированная зарядка, значок батареи в строке состояния будет меняться, а в тени уведомлений также будет отключено уведомление. Нажав на кнопку «Продолжить зарядку», можно отменить Оптимизированную зарядку, если вы хотите полностью зарядить батарею в любой конкретный момент времени.
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