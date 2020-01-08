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Diesel выпускает умные часы Fadelite с WearOS и Snapdragon 3100

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Гаджеты
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В этом году на выставке CES Diesel представили новые умные часы, получившие название Fadelite, с интересным дизайном, демонстрирующим увядающие цветовые схемы. Fadelite поставляется с технологией Snapdragon 3100 SoC и работает под управлением операционной системы Google Wear OS.
Красный, черный, синий и прозрачный

Как следует из названия, Fadelite выпускается в интересных градиентных цветах - от красного до черного, от синего до прозрачного, от черного до прозрачного и прозрачного переливающегося, что, вероятно, является наиболее интригующим. Размер корпуса составляет 43 мм.

Умные часы имеют 512 МБ оперативной памяти, но имеют NFC, GPS, монитор сердечного ритма и, конечно, работают со всеми функциями Google Assistant. Запрашиваемая цена составляет $ 275, а продажи начинаются в марте.
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