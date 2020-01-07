Сочетание мощности и элегантности: планшеты Lenovo

Если ты хочешь мгновенно заходить в интернет, активно следить за новостями, работать с документами, читать книги онлайн, общаться в соцсетях и при этом оставаться мобильным, стоит купить планшет Lenovo. Рассмотрим основные преимущества этих инновационных устройств.
Если ты хочешь мгновенно заходить в интернет, активно следить за новостями, работать с документами, читать книги онлайн, общаться в соцсетях и при этом оставаться мобильным, стоит купить планшет Lenovo. Рассмотрим основные преимущества этих инновационных устройств.
Невероятно мобильные
Тонкие планшеты весом от 200 г до 1 кг легко помещаются в стандартную сумку или рюкзак. Отправляясь в командировку или путешествие, бери устройство с собой и оставайся онлайн. Планшеты могут обойтись без розетки от 5 до 20 часов. Они оснащены адаптером Wi-Fi, некоторые устройства оборудованы также модулем 3G или 4G, чтобы ты мог пользоваться мобильным интернетом вдали от Wi-Fi-покрытия.
Универсальные в использовании
На официальном сайте Lenovo ты найдешь десятки моделей — для детского пользования, для учебы, работы и развлечений. Каждая из них отличается комплектацией и стоимостью. Нужен планшет для интернет-серфинга, просмотра видео и легких игр — выбирай, например, Lenovo Tab M7 TB-7305I 1/16GB Platinum Grey (ZA560073UA) с дисплеем диагональю 7 дюймов и оперативной памятью 1 ГБ. Для более сложных задач созданы гаджеты с мощностью на уровне производительного ноутбука: с 4–8 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256–512 ГБ, 4- или 8-ядерным процессором, дисплеем диагональю до 12,2 дюйма. Для бизнес-задач советуем выбрать устройство со сканером отпечатка пальца для надежной защиты данных.
Впечатляюще мультимедийные
С планшетами Lenovo можно смело воплощать свои творческие идеи. Кроме просмотра фильмов в высоком качестве и работы с медиаконтентом, у тебя будет возможность рисовать, создавать эскизы, писать тексты от руки. Для этого графические планшеты-трансформеры YOGA Book оснащены цифровым пером.
Ценишь легкость, производительность и комфорт? Тогда эти гаджеты тебя приятно удивят!