Royole анонсирует Mirage Smart Speaker и RoWrite 2

Если вы не помните, Royole привлекла большое внимание на выставке CES в прошлом году. Это была компания, занимающаяся созданием первого складного смартфона под названием FlexPai, за пару месяцев до того, как Samsung анонсировала Galaxy Fold.
В этом году компания вернулась с двумя новыми продуктами, отличающимися гибкой технологией.
Во-первых, это Mirage Smart Speaker. Это устройство цилиндрической формы с динамиками, стреляющими во всех направлениях. Конечно, что отличает Mirage, так это то, что он оснащен 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 x 1920 пикселей, обернутым вокруг него с полной сенсорной поддержкой.
Он также имеет встроенную 5-мегапиксельную камеру и два микрофона в дальней зоне, которые слушают голосовые команды с поддержкой Amazon Alexa. Есть также три широкополосных 48-мм динамика с пассивным басовым излучателем для общей мощности 30 Вт. Все это обеспечивает Qualcomm Snapdragon 524 с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти.
Далее идет RoWrite 2. Он более чем на 40% легче своего предшественника с более длительным временем автономной работы и лучшей точностью. Он оснащен гибким датчиком Royole для оцифровки того, что вы хотите написать на бумаге, прямо в приложении на вашем смартфоне. Датчики встроены в кожаный чехол, а в комплект входит ручка для беспроводной зарядки.
На выставке в конференц-центре Лас-Вегаса демонстрируется RoTree Royole - дисплей, производимый Royole, с сотнями гибких экранов в качестве «листьев».
Royole Mirage Smart Speaker будет стоить 899 долларов и поступит в продажу во втором квартале. Между тем, RoWrite 2 будет стоить 129 долларов и поступит в продажу в марте.
В этом году компания вернулась с двумя новыми продуктами, отличающимися гибкой технологией.
Во-первых, это Mirage Smart Speaker. Это устройство цилиндрической формы с динамиками, стреляющими во всех направлениях. Конечно, что отличает Mirage, так это то, что он оснащен 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 x 1920 пикселей, обернутым вокруг него с полной сенсорной поддержкой.
Он также имеет встроенную 5-мегапиксельную камеру и два микрофона в дальней зоне, которые слушают голосовые команды с поддержкой Amazon Alexa. Есть также три широкополосных 48-мм динамика с пассивным басовым излучателем для общей мощности 30 Вт. Все это обеспечивает Qualcomm Snapdragon 524 с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти.
Далее идет RoWrite 2. Он более чем на 40% легче своего предшественника с более длительным временем автономной работы и лучшей точностью. Он оснащен гибким датчиком Royole для оцифровки того, что вы хотите написать на бумаге, прямо в приложении на вашем смартфоне. Датчики встроены в кожаный чехол, а в комплект входит ручка для беспроводной зарядки.
Interested to learn what this is? Come and visit us at CES2020 Central Hall #11524! #ces #ces2020 #royole #tech pic.twitter.com/wtap4p1wxI— Royole Corporation (@RoyoleOfficial) January 7, 2020
На выставке в конференц-центре Лас-Вегаса демонстрируется RoTree Royole - дисплей, производимый Royole, с сотнями гибких экранов в качестве «листьев».
Royole Mirage Smart Speaker будет стоить 899 долларов и поступит в продажу во втором квартале. Между тем, RoWrite 2 будет стоить 129 долларов и поступит в продажу в марте.