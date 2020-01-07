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Royole анонсирует Mirage Smart Speaker и RoWrite 2

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Гаджеты
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Если вы не помните, Royole привлекла большое внимание на выставке CES в прошлом году. Это была компания, занимающаяся созданием первого складного смартфона под названием FlexPai, за пару месяцев до того, как Samsung анонсировала Galaxy Fold.

В этом году компания вернулась с двумя новыми продуктами, отличающимися гибкой технологией.

Во-первых, это Mirage Smart Speaker. Это устройство цилиндрической формы с динамиками, стреляющими во всех направлениях. Конечно, что отличает Mirage, так это то, что он оснащен 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 x 1920 пикселей, обернутым вокруг него с полной сенсорной поддержкой.

Он также имеет встроенную 5-мегапиксельную камеру и два микрофона в дальней зоне, которые слушают голосовые команды с поддержкой Amazon Alexa. Есть также три широкополосных 48-мм динамика с пассивным басовым излучателем для общей мощности 30 Вт. Все это обеспечивает Qualcomm Snapdragon 524 с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти.
Далее идет RoWrite 2. Он более чем на 40% легче своего предшественника с более длительным временем автономной работы и лучшей точностью. Он оснащен гибким датчиком Royole для оцифровки того, что вы хотите написать на бумаге, прямо в приложении на вашем смартфоне. Датчики встроены в кожаный чехол, а в комплект входит ручка для беспроводной зарядки.


На выставке в конференц-центре Лас-Вегаса демонстрируется RoTree Royole - дисплей, производимый Royole, с сотнями гибких экранов в качестве «листьев».

Royole Mirage Smart Speaker будет стоить 899 долларов и поступит в продажу во втором квартале. Между тем, RoWrite 2 будет стоить 129 долларов и поступит в продажу в марте.
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