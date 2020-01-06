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Withings ScanWatch - новые умные часы с активным отслеживанием здоровья

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Гаджеты
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Компания Withings, известная своими стильными гибридными умными часами и фитнес-трекерами, только что анонсировала свой новый ScanWatch на CES 2020. Он имеет тот же фирменный минималистский вид, что и предыдущие предложения, но с еще большим акцентом на проактивное отслеживание состояния здоровья.
ScanWatch оснащен датчиком ЭКГ медицинского уровня, который постоянно контролирует ваше сердцебиение и может выявлять нерегулярные сердцебиения, которые являются симптомом аритмии. Еще одной важной особенностью является встроенный датчик Sp02, который постоянно отслеживает уровень кислорода в крови и может заранее определять риск апноэ во сне. Остальные функции ScanWatch очень похожи на предыдущие предложения от бренда.
Часы оснащены аналоговыми циферблатами с небольшим дисплеем PMOLED, на котором отображаются уведомления и вся информация о состоянии здоровья и фитнесе. Он оснащен водонепроницаемым корпусом из нержавеющей стали, защищенным сапфировым стеклом, и будет доступен в размерах 38 и 42 мм. Часы также могут отслеживать более 30 спортивных мероприятий.
С точки зрения подключения вы получаете Bluetooth LE, но не GPS - часы могут использовать вместо этого GPS-приемник вашего телефона. Часы совместимы с любыми устройствами Android 6.0 и выше или iOS 12 и выше. Срок службы батареи составляет 30 дней, а полная зарядка через фирменную зарядную док-станцию занимает около 2 часов.

Ожидается, что Withings ScanWatch появится на рынках США и Европы во втором квартале этого года. 38-миллиметровая версия обойдется в 250 долларов / 250 евро, а более крупная 42-миллиметровая обойдется покупателям в 300 долларов / 300 евро.
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