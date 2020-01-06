Apple может выгравировать эмодзи на ваших AirPods и AirPods Pro

Apple предлагает бесплатную гравировку на корпусах своих AirPods и AirPods Pro с момента их появления. Вы можете ввести около 15-22 символов, в зависимости от того, что содержит строка.
В любом случае, суть в том, что теперь вы можете гравировать эмодзи.
Список включает в себя простое старое улыбающееся лицо, большой палец одобрения, инопланетянин, единорог и, конечно, смайлики какашки. Хотите ли вы, чтобы этот последний смайл был на ваших AirPods, или же выберете один из 30 других вариантов. К сожалению, вы не можете сделать смайлики и текст одновременно.
В любом случае, суть в том, что теперь вы можете гравировать эмодзи.
Список включает в себя простое старое улыбающееся лицо, большой палец одобрения, инопланетянин, единорог и, конечно, смайлики какашки. Хотите ли вы, чтобы этот последний смайл был на ваших AirPods, или же выберете один из 30 других вариантов. К сожалению, вы не можете сделать смайлики и текст одновременно.