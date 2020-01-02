Раскрыты официальные цены на Xiaomi Mi Watch Color

Xiaomi анонсировала умные часы Mi Watch Color ранее на этой неделе. Тогда цены не сообщались, но сегодня компания обратилась к китайской социальной сети Weibo, чтобы объявить, что Mi Watch Color будет продаваться по цене CNY799 ($ 115 / € 100) в Китае, начиная с 10 утра по местному времени завтра.
Mi Watch Color оснащен дисплеем AMOLED с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454x454 пикселей и поддерживает более 110 циферблатов. Водонепроницаемость до 50 метров, отслеживание физической нагрузки, мониторинг сердечного ритма и отслеживание сна.
Mi Watch Color имеет GPS и многофункциональную NFC на буксире, а также заряжает аккумулятор емкостью 420 мАч, который, по утверждению Xiaomi, работает 14 дней без подзарядки.
SmartWatch поставляется с Bluetooth 5.0 для подключения и имеет три цветовых варианта - черный, золотой и серебряный.
Mi Watch Color оснащен дисплеем AMOLED с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454x454 пикселей и поддерживает более 110 циферблатов. Водонепроницаемость до 50 метров, отслеживание физической нагрузки, мониторинг сердечного ритма и отслеживание сна.
Mi Watch Color имеет GPS и многофункциональную NFC на буксире, а также заряжает аккумулятор емкостью 420 мАч, который, по утверждению Xiaomi, работает 14 дней без подзарядки.
SmartWatch поставляется с Bluetooth 5.0 для подключения и имеет три цветовых варианта - черный, золотой и серебряный.