Стала известна дата анонса умных часов Huami Amazfit T-Rex

Поддерживаемая Xiaomi компания Huami собирается провести несколько объявлений на следующей неделе на выставке CES в Лас-Вегасе. Компания уже объявила, что собирается объявить Amazfit BipS и ее действительно беспроводные наушники TWS. Согласно новому тизеру, который Huami разместил на китайском сайте социальных сетей Weibo, появились новые надежные смарт-часы под названием Amazfit T-Rex.
Тизер переводится как «Новая серия уличных умных часов встречает вас 8 января». Силуэт тизера показывает прочные умные часы с толстым ремешком на запястье, которые действительно определяют тип покупателя, которому они стремятся продать. Дата объявления совпадает с CES, которая состоится на следующей неделе.
На этой же ноте в начале этой недели были обнаружены живые изображения тех же умных часов, и вы можете видеть, что толщина полосы идентична изображению тизера. Корпус часов имеет мускулистую оправу с прочным корпусом, не говоря уже о шарнире ремешка. За корпусом часов также установлено большое оборудование для мониторинга ЧСС для отслеживания физической формы и шагов.
Текущие слухи о T-Rex включают поддержку Bluetooth 5.0 LE, батарею емкостью 390 мАч, и она будет сертифицирована для погружения до 5 АТМ. Мы узнаем больше о новых продуктах Huami Amazfit на следующей неделе, 8 января.
Тизер переводится как «Новая серия уличных умных часов встречает вас 8 января». Силуэт тизера показывает прочные умные часы с толстым ремешком на запястье, которые действительно определяют тип покупателя, которому они стремятся продать. Дата объявления совпадает с CES, которая состоится на следующей неделе.
На этой же ноте в начале этой недели были обнаружены живые изображения тех же умных часов, и вы можете видеть, что толщина полосы идентична изображению тизера. Корпус часов имеет мускулистую оправу с прочным корпусом, не говоря уже о шарнире ремешка. За корпусом часов также установлено большое оборудование для мониторинга ЧСС для отслеживания физической формы и шагов.
Текущие слухи о T-Rex включают поддержку Bluetooth 5.0 LE, батарею емкостью 390 мАч, и она будет сертифицирована для погружения до 5 АТМ. Мы узнаем больше о новых продуктах Huami Amazfit на следующей неделе, 8 января.