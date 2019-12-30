Часы Xiaomi Watch Color официально анонсированы

Выпустив в ноябре свои первые умные часы под брендом Mi с часами Mi Watch, Xiaomi незаметно представила новый цвет часов, хотя и без основных характеристик и деталей о ценах, которые, как ожидается, появятся 3 января, когда часы поступят в продажу в Китае.
Из тизеров мы знаем, что Xiaomi Watch Color упаковывает круглый дисплей, который, как полагают, имеет диагональ 1,39 дюйма и разрешение 454 x 454 пикселей. Он, вероятно, будет поддерживать все стандартные функции отслеживания фитнеса, а также датчик сердечного ритма, акселерометр и барометр. Также ожидается, что он будет защищен от плавания, как дразнит одно из изображений продукта.
Одним из ключевых пунктов продажи будет множество разноцветных ремешков для часов, которые позволят пользователям подобрать часы под свой стиль. Мы также видим, что устройство будет иметь по крайней мере три цвета корпуса - серебро, золото и черный. Как обычно, мы расскажем Вам, как только у нас будет больше информации.
Из тизеров мы знаем, что Xiaomi Watch Color упаковывает круглый дисплей, который, как полагают, имеет диагональ 1,39 дюйма и разрешение 454 x 454 пикселей. Он, вероятно, будет поддерживать все стандартные функции отслеживания фитнеса, а также датчик сердечного ритма, акселерометр и барометр. Также ожидается, что он будет защищен от плавания, как дразнит одно из изображений продукта.
Одним из ключевых пунктов продажи будет множество разноцветных ремешков для часов, которые позволят пользователям подобрать часы под свой стиль. Мы также видим, что устройство будет иметь по крайней мере три цвета корпуса - серебро, золото и черный. Как обычно, мы расскажем Вам, как только у нас будет больше информации.