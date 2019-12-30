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Наушники Huawei NovaBuds и другие устройства марки «Nova» в пути

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Гаджеты
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Согласно недавней регистрации патента в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), Huawei, возможно, надеется оживить свой бизнес в сфере интеллектуальных аксессуаров. У китайского гиганта уже есть FreeBuds 3, действительно беспроводные наушники, которые продаются на многих рынках, включая Европу. И, фактически, в связи с продолжающимся скандалом в США, они активно продвигали эти и другие аксессуары в местах, где в настоящее время возникают проблемы с традиционными продуктами для смартфонов.
Таким образом, вряд ли было удивительно видеть, что другая пара наушников, какого-то рода, находится на горизонте. Однако, история может пойти еще глубже. Согласно нескольким знакомым и интересным источникам в социальных сетях, «Nova» потенциально может быть выделена в качестве отдельного бренда в будущем. Тот, который может иметь дело с умными аксессуарами, такими как наушники и носимые, потенциально более экономичные варианты. По крайней мере, это то, что мы слышали через виноградную лозу.
Конечно, отдельная история бренда Nova на данный момент является скорее спекуляцией, чем реальностью, особенно с учетом того, что в патенте EUIPO имеется название Huawei. У нас также есть немного, чтобы доказать или опровергнуть слухи о том, что NovaBuds будет более доступным продуктом. Документ, по крайней мере, предоставляет официальную категоризацию для таинственных NovaBuds. А именно Class 9, который включает в себя такие продукты, как наушники, наушники для игр виртуальной реальности, наушники для мобильных телефонов, наушники-вкладыши и многое другое.

Мы будем держать вас в курсе, если появятся дальнейшая информация, касающаяся NovaBuds и потенциального бренда Nova.
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