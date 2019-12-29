Realme Buds Air стоят вдвое дешевле Apple AirPods 2

Компания Realme готовит наушники Buds Air, которые ни в чем не уступают Apple AirPods второго поколения. А кое в чем они даже превосходят их – в стоимости, которая окажется более чем в два раза дешевле.За новенькие Realme Buds Air, которые, к тому же, выйдут сразу в нескольких цветах корпуса, попросят заплатить всего около 70 долларов США при заказе из Китая. Конечно, в России будет дороже, но AliExpress еще никто не отменял. Известно, что гарнитура получит 12-миллиметровые динамики, по два микрофона для какого-то хитрого шумоподавления (это не активный шумодав, не надо путать), а также модуль Bluetooth 5 для экономии энергии и новый чипсет R1.В дополнение Realme Buds Air оснастят кейсом зарядки с USB-С вместе с которым время автономной работы составит немалые 17 часов. Будет поддержка беспроводной зарядки, сниженная задержка в игровом режиме и как минимум три оттенка – черный, белый и желтый. Цена вопроса – всего 70 долларов США