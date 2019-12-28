Продажа Xiaomi Mi Watch Premium Edition отложена

Xiaomi представила свои часы Mi Watch в прошлом месяце вместе с Mi CC9 Pro. Это первые умные часы Xiaomi с фирменным знаком Mi, которые очень похожи на Apple Watch.Часы Mi Watch уже поступили в продажу в Китае с прошлого месяца по цене ~ 186 долларов США. Также была обещана премиум-версия часов с сапфировым стеклом и рамой из нержавеющей стали. Первоначально было обещано, что они поступят в продажу к концу этого года, но компания только что опубликовала заявление о своей задержке на Weibo.Xiaomi предпочитает иметь больше времени, чтобы произвести достаточный запас Mi Watch, и, конечно же, хочет постоянно контролировать качество работы устройств для своих клиентов.Стандартная версия часов Mi Watch уже продается по цене 1299 юаней (~ 186 долларов США), а версия Premium Edition поступит в продажу по цене 1999 юаней (~ 286 долларов США).