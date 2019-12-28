Продажа Xiaomi Mi Watch Premium Edition отложена

Xiaomi представила свои часы Mi Watch в прошлом месяце вместе с Mi CC9 Pro. Это первые умные часы Xiaomi с фирменным знаком Mi, которые очень похожи на Apple Watch.
Часы Mi Watch уже поступили в продажу в Китае с прошлого месяца по цене ~ 186 долларов США. Также была обещана премиум-версия часов с сапфировым стеклом и рамой из нержавеющей стали. Первоначально было обещано, что они поступят в продажу к концу этого года, но компания только что опубликовала заявление о своей задержке на Weibo.
Уважаемые фанаты Ми,
Большое спасибо за ваше внимание к Xiaomi Watch Premium Edition. Здесь мы хотели бы предложить вам наши искренние извинения. Чтобы обеспечить лучшее взаимодействие с пользователем и более адекватные условия хранения, выпуск Xiaomi Watch Premium Edition, первоначально запланированный к выпуску в конце декабря, будет отложен до февраля 2020 года. Он будет запущен одновременно на официальных каналах, таких как Xiaomi Mall, Сяоми Юпин и Сяоми Тмолл. Мы надеемся оправдать все ожидания и вернуть всем поклонникам часы Xiaomi с лучшими впечатлениями. Мы вновь искренне извиняемся за отсрочку этой продажи.
Xiaomi предпочитает иметь больше времени, чтобы произвести достаточный запас Mi Watch, и, конечно же, хочет постоянно контролировать качество работы устройств для своих клиентов.
Стандартная версия часов Mi Watch уже продается по цене 1299 юаней (~ 186 долларов США), а версия Premium Edition поступит в продажу по цене 1999 юаней (~ 286 долларов США).
Часы Mi Watch уже поступили в продажу в Китае с прошлого месяца по цене ~ 186 долларов США. Также была обещана премиум-версия часов с сапфировым стеклом и рамой из нержавеющей стали. Первоначально было обещано, что они поступят в продажу к концу этого года, но компания только что опубликовала заявление о своей задержке на Weibo.
Уважаемые фанаты Ми,
Большое спасибо за ваше внимание к Xiaomi Watch Premium Edition. Здесь мы хотели бы предложить вам наши искренние извинения. Чтобы обеспечить лучшее взаимодействие с пользователем и более адекватные условия хранения, выпуск Xiaomi Watch Premium Edition, первоначально запланированный к выпуску в конце декабря, будет отложен до февраля 2020 года. Он будет запущен одновременно на официальных каналах, таких как Xiaomi Mall, Сяоми Юпин и Сяоми Тмолл. Мы надеемся оправдать все ожидания и вернуть всем поклонникам часы Xiaomi с лучшими впечатлениями. Мы вновь искренне извиняемся за отсрочку этой продажи.
Xiaomi предпочитает иметь больше времени, чтобы произвести достаточный запас Mi Watch, и, конечно же, хочет постоянно контролировать качество работы устройств для своих клиентов.
Стандартная версия часов Mi Watch уже продается по цене 1299 юаней (~ 186 долларов США), а версия Premium Edition поступит в продажу по цене 1999 юаней (~ 286 долларов США).