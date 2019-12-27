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» » Первые рендеры iPad Pro 2020 показывают тройные камеры
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Первые рендеры iPad Pro 2020 показывают тройные камеры

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Гаджеты
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Вот кое-что, чего мы не ожидали так рано - первые рендеры следующих двух iPad Pro от Apple, любезно предоставленные @OnLeaks и iGeekbsBlog.

На снимках изображены iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 2020 года, которые, согласно сообщению, появятся в марте 2020 года.
Изображения демонстрируют практически идентичный дизайн с текущими iPad Pro 11 и Pro 12.9, только вместо единственной камеры моделей текущего поколения - тройная камера iPhone 11 Pro. Это будет означать установку 0,5x-1x-2x. Ходят слухи, что следующий iPad Pro будет оснащен технологией 3D-сенсорных камер, но, скорее всего, он появится на передней панели.

По данным @OnLeaks, размеры iPad Pro 11 2020 года составляют 248 x 178,6 x 5,9 - столько же, сколько у текущей модели.
Apple iPad Pro 12,9 (сверху) и 11 (снизу)
 
Что интересно, это сроки, предложенные в утечке. Apple обычно выпускает iPad начального уровня в марте, но уже выпустила своего преемника в 10,2-дюймовом iPad вместе с iPhone 11 Pro в сентябре.

А iPad Pro 11 и Pro 12.9 выходят только с ноября. Apple может обновить их на шесть месяцев раньше, но мы бы не советовали пока отказываться от ваших надежд.
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