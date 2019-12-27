ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

06:40
Sony готова к выпуску PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
05:47
Как играть в игровые аппараты онлайн?
05:18
Следующий смартфон с гибким дисплеем ждем от OnePlus
19:35
Какие смартфоны мы увидим в начале 2020 года
17:30
MediaTek представляет чипсет среднего уровня Dimensity 800
16:00
Победители и проигравшие в 2019 году от Apple
13:52
Oppo Reno3 Pro и Oppo Reno3 официально анонсированы
12:00
Задняя часть Huawei P40 Pro может выглядеть так
10:00
Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года
08:00
Apple iPhone XR превосходит все остальные смартфоны в 2019 году
19:00
Рынок интеллектуальных носимых устройств в Китае продолжает расширяться
17:30
Samsung работает над новым технологическим зарядным устройством
15:46
Samsung Galaxy Fold 2 появляется на живом фото
13:34
Huawei запустит замену сервисов Google к концу года
12:00
OnePlus 'Concept One будет складным смартфоном
10:00
LG V60 ThinQ будет иметь поддержкой 5G и другие крутые фишки
07:52
Запущена беспроводная механическая клавиатура и мышь Xiaomi MIIW
21:00
Фитнес-трекер Realme появится в первой половине 2020 года
19:00
Лучший бюджетный смартфон от Xiaomi в 2019 году
17:30
Поставки Xiaomi Smart TV превысили 10 миллионов единиц
15:44
Huawei P40 не будет поставляться с графеновой батареей
14:08
9 главных фишек Samsung Galaxy S11
12:00
Huawei P40 будет использовать графеновую батарею
10:00
Huawei стремится подготовить альтернативные приложения Google к концу года
08:00
Redmi K20 получает обновление MIUI 11, на этот раз с Android 10
01:25
На что способна панорамная экшн-камеры GoPro: обзор модели GOPRO MAX
00:18
Советы от «Газда», как выбрать пластиковые межкомнатные двери для разных комнат?
22:00
Стоит ли покупать Аpple iPhone 8 в 2020 году
21:00
Последнее обновление Pixel 4 обеспечивает улучшенную поддержку Face Unlock
19:00
Samsung Galaxy Note 10 Lite - полная утечка спецификаций
17:00
Vivo X30 установил мировой рекорд Гиннеса с наибольшим числом людей в фото-эстафете
15:00
Xiaomi представит умные часы Haylou Smart Watch
13:00
Предстоящий телефон Sony Xperia будет оснащен дисплеем с перфорацией
 Больше новостей
» » Sony готова к выпуску PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
-

Sony готова к выпуску PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro

Поделиться:
Гаджеты
146
В настоящее время на полках магазинов по всему миру можно обнаружить игровые приставки на любой вкус и размер кошелька, но все они уже устарели в той или иной степени, так как в последний раз нынешнее поколение консолей обновлялось в 2013 году, а с тех пор прошло уже очень и очень много времени по меркам электроники. За такой период времени их «железо» очень сильно устарело, утратив всякую свою привлекательность настолько, насколько это вообще было возможно. На радость всех тех, кому не нравятся игровые компьютеры по каким-то причинам, уже вскоре случится долгожданное многими событие, так как в продажу поступят консоли следующего поколения, в число которых войдут такие новинки, как Sony PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

Этим игровым приставкам, оснащенным по последнему слову техники, приписывают массу особенностей, за счет которых они окажутся очень и очень привлекательными во всех отношениях, поэтому купить их себе гарантированно захотят десятки миллионов человек, и многие из таких гарантированно сделают это в первые несколько недель с момента их запуска в продажу. Ранее по сети ходили слухи о том, что японская корпорация выпустит только одну игровую приставку следующего поколения в 2020 году, однако все такие опроверг известный японский журналист Сендзи Нисикавы. Ранее он уже неоднократно раскрывал достоверную информацию, поэтому его словам можно в полной мере верить, хотя возможно в этот раз он же ошибся.


По словам инсайдера, при создании игровой приставки следующего поколения компания Sony планировала выпустить лишь одну, по крайней мере в первый год ее пребывания на рынке. Тем не менее, от таких планов пришлось отказаться из-за слишком высокой себестоимости. Проще говоря, если бы в рамках нового поколения консоли было реализовано передовое техническое оснащение, а это просто необходимо сделать для задела на будущее, то ценник у такого электронного устройства оказался бы слишком высоким для большинства покупателей. Именно поэтому данный производитель и решил пойти на хитрость, сделав так, чтобы его новая игровая приставка вышла сразу в виде двух моделей, называются которые PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.


Сообщается, что обычная PS5 предназначена для запуск игр в разрешении Full HD (1920 на 1080 пикселей), тогда как PS5 Pro способна работать с играми в разрешении 4K UHD (3840 на 2160 пикселей), причем в обоих случаях речь идет о поддержке 60 кадров в секунду. Игроки также могут рассчитывать на поддержку системы трассировки лучей, на совместимость с динамическим освещением HDR и на многое другое, благодаря чему данная приставка окажется настолько привлекательной во всех отношениях, насколько это вообще возможно. По словам японского журналиста, приставки Sony PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro уже выпущены ограниченным тиражом и предоставлены крупным игровым студиям, чтобы они их тестировали и создавали под такие свои видеоигры, ведь нужно выпустить по меньшей мере два десятка таких на старте продаж новинок.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle