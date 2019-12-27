Sony готова к выпуску PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro

В настоящее время на полках магазинов по всему миру можно обнаружить игровые приставки на любой вкус и размер кошелька, но все они уже устарели в той или иной степени, так как в последний раз нынешнее поколение консолей обновлялось в 2013 году, а с тех пор прошло уже очень и очень много времени по меркам электроники. За такой период времени их «железо» очень сильно устарело, утратив всякую свою привлекательность настолько, насколько это вообще было возможно. На радость всех тех, кому не нравятся игровые компьютеры по каким-то причинам, уже вскоре случится долгожданное многими событие, так как в продажу поступят консоли следующего поколения, в число которых войдут такие новинки, как Sony PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.
Этим игровым приставкам, оснащенным по последнему слову техники, приписывают массу особенностей, за счет которых они окажутся очень и очень привлекательными во всех отношениях, поэтому купить их себе гарантированно захотят десятки миллионов человек, и многие из таких гарантированно сделают это в первые несколько недель с момента их запуска в продажу. Ранее по сети ходили слухи о том, что японская корпорация выпустит только одну игровую приставку следующего поколения в 2020 году, однако все такие опроверг известный японский журналист Сендзи Нисикавы. Ранее он уже неоднократно раскрывал достоверную информацию, поэтому его словам можно в полной мере верить, хотя возможно в этот раз он же ошибся.
По словам инсайдера, при создании игровой приставки следующего поколения компания Sony планировала выпустить лишь одну, по крайней мере в первый год ее пребывания на рынке. Тем не менее, от таких планов пришлось отказаться из-за слишком высокой себестоимости. Проще говоря, если бы в рамках нового поколения консоли было реализовано передовое техническое оснащение, а это просто необходимо сделать для задела на будущее, то ценник у такого электронного устройства оказался бы слишком высоким для большинства покупателей. Именно поэтому данный производитель и решил пойти на хитрость, сделав так, чтобы его новая игровая приставка вышла сразу в виде двух моделей, называются которые PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.
Сообщается, что обычная PS5 предназначена для запуск игр в разрешении Full HD (1920 на 1080 пикселей), тогда как PS5 Pro способна работать с играми в разрешении 4K UHD (3840 на 2160 пикселей), причем в обоих случаях речь идет о поддержке 60 кадров в секунду. Игроки также могут рассчитывать на поддержку системы трассировки лучей, на совместимость с динамическим освещением HDR и на многое другое, благодаря чему данная приставка окажется настолько привлекательной во всех отношениях, насколько это вообще возможно. По словам японского журналиста, приставки Sony PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro уже выпущены ограниченным тиражом и предоставлены крупным игровым студиям, чтобы они их тестировали и создавали под такие свои видеоигры, ведь нужно выпустить по меньшей мере два десятка таких на старте продаж новинок.
Этим игровым приставкам, оснащенным по последнему слову техники, приписывают массу особенностей, за счет которых они окажутся очень и очень привлекательными во всех отношениях, поэтому купить их себе гарантированно захотят десятки миллионов человек, и многие из таких гарантированно сделают это в первые несколько недель с момента их запуска в продажу. Ранее по сети ходили слухи о том, что японская корпорация выпустит только одну игровую приставку следующего поколения в 2020 году, однако все такие опроверг известный японский журналист Сендзи Нисикавы. Ранее он уже неоднократно раскрывал достоверную информацию, поэтому его словам можно в полной мере верить, хотя возможно в этот раз он же ошибся.
По словам инсайдера, при создании игровой приставки следующего поколения компания Sony планировала выпустить лишь одну, по крайней мере в первый год ее пребывания на рынке. Тем не менее, от таких планов пришлось отказаться из-за слишком высокой себестоимости. Проще говоря, если бы в рамках нового поколения консоли было реализовано передовое техническое оснащение, а это просто необходимо сделать для задела на будущее, то ценник у такого электронного устройства оказался бы слишком высоким для большинства покупателей. Именно поэтому данный производитель и решил пойти на хитрость, сделав так, чтобы его новая игровая приставка вышла сразу в виде двух моделей, называются которые PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.
Сообщается, что обычная PS5 предназначена для запуск игр в разрешении Full HD (1920 на 1080 пикселей), тогда как PS5 Pro способна работать с играми в разрешении 4K UHD (3840 на 2160 пикселей), причем в обоих случаях речь идет о поддержке 60 кадров в секунду. Игроки также могут рассчитывать на поддержку системы трассировки лучей, на совместимость с динамическим освещением HDR и на многое другое, благодаря чему данная приставка окажется настолько привлекательной во всех отношениях, насколько это вообще возможно. По словам японского журналиста, приставки Sony PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro уже выпущены ограниченным тиражом и предоставлены крупным игровым студиям, чтобы они их тестировали и создавали под такие свои видеоигры, ведь нужно выпустить по меньшей мере два десятка таких на старте продаж новинок.