ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:00
Рынок интеллектуальных носимых устройств в Китае продолжает расширяться
17:30
Samsung работает над новым технологическим зарядным устройством
15:46
Samsung Galaxy Fold 2 появляется на живом фото
13:34
Huawei запустит замену сервисов Google к концу года
12:00
OnePlus 'Concept One будет складным смартфоном
10:00
LG V60 ThinQ будет иметь поддержкой 5G и другие крутые фишки
07:52
Запущена беспроводная механическая клавиатура и мышь Xiaomi MIIW
21:00
Фитнес-трекер Realme появится в первой половине 2020 года
19:00
Лучший бюджетный смартфон от Xiaomi в 2019 году
17:30
Поставки Xiaomi Smart TV превысили 10 миллионов единиц
15:44
Huawei P40 не будет поставляться с графеновой батареей
14:08
9 главных фишек Samsung Galaxy S11
12:00
Huawei P40 будет использовать графеновую батарею
10:00
Huawei стремится подготовить альтернативные приложения Google к концу года
08:00
Redmi K20 получает обновление MIUI 11, на этот раз с Android 10
01:25
На что способна панорамная экшн-камеры GoPro: обзор модели GOPRO MAX
00:18
Советы от «Газда», как выбрать пластиковые межкомнатные двери для разных комнат?
22:00
Стоит ли покупать Аpple iPhone 8 в 2020 году
21:00
Последнее обновление Pixel 4 обеспечивает улучшенную поддержку Face Unlock
19:00
Samsung Galaxy Note 10 Lite - полная утечка спецификаций
17:00
Vivo X30 установил мировой рекорд Гиннеса с наибольшим числом людей в фото-эстафете
15:00
Xiaomi представит умные часы Haylou Smart Watch
13:00
Предстоящий телефон Sony Xperia будет оснащен дисплеем с перфорацией
10:44
Детали Realme X50 5G будут опубликованы завтра
08:00
Huawei запатентовал телефон с тройной флип-камерой
18:00
5G Galaxy Note10 и Note10 + не получат стабильное обновление Android 10 в этом году
16:00
Pocophone F2 наконец появится в следующем году
20:00
EMUI теперь работает на более чем 10 миллионах устройств по всему миру
18:00
Топ предстоящих смартфонов в 2020 году
16:00
Вот почему тысячи айфонов в конечном итоге становятся мусором
14:00
Xiaomi начинает выпуск новой крутой функции MIUI 11
12:00
Камера Samsung Galaxy S11 + будет иметь 5-кратный оптический зум
10:00
iPhone 2020 будет иметь сенсорную стабилизацию изображения
 Больше новостей
» » Рынок интеллектуальных носимых устройств в Китае продолжает расширяться
-

Рынок интеллектуальных носимых устройств в Китае продолжает расширяться

Поделиться:
Гаджеты
329
Согласно недавнему исследованию IDC, в отличие от рынка смартфонов, сегмент интеллектуальных носимых устройств продолжает расти с впечатляющими показателями. Только в третьем квартале 2019 года поставщики продали 27,15 миллиона устройств, увеличившись за год на 45,2%.
И согласно отчету, у рынка нет никаких признаков замедления. На самом деле IDC считает, что в 2023 году рынок носимых устройств достигнет 200 миллионов единиц. Частично растущий интерес к этим устройствам связан с их растущим применением в нашей повседневной жизни. Они будут играть все более важную роль в мониторинге состояния здоровья, биометрии, безопасности и платежей.

Интересно, что число так называемых базовых носимых устройств, которые не поддерживают сторонние приложения, также возросло. Общий объем поставок таких устройств составляет 20,97 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,2%.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle