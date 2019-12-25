Рынок интеллектуальных носимых устройств в Китае продолжает расширяться

Согласно недавнему исследованию IDC, в отличие от рынка смартфонов, сегмент интеллектуальных носимых устройств продолжает расти с впечатляющими показателями. Только в третьем квартале 2019 года поставщики продали 27,15 миллиона устройств, увеличившись за год на 45,2%.
И согласно отчету, у рынка нет никаких признаков замедления. На самом деле IDC считает, что в 2023 году рынок носимых устройств достигнет 200 миллионов единиц. Частично растущий интерес к этим устройствам связан с их растущим применением в нашей повседневной жизни. Они будут играть все более важную роль в мониторинге состояния здоровья, биометрии, безопасности и платежей.
Интересно, что число так называемых базовых носимых устройств, которые не поддерживают сторонние приложения, также возросло. Общий объем поставок таких устройств составляет 20,97 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,2%.
И согласно отчету, у рынка нет никаких признаков замедления. На самом деле IDC считает, что в 2023 году рынок носимых устройств достигнет 200 миллионов единиц. Частично растущий интерес к этим устройствам связан с их растущим применением в нашей повседневной жизни. Они будут играть все более важную роль в мониторинге состояния здоровья, биометрии, безопасности и платежей.
Интересно, что число так называемых базовых носимых устройств, которые не поддерживают сторонние приложения, также возросло. Общий объем поставок таких устройств составляет 20,97 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,2%.