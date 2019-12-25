Последние новости

19:00

Рынок интеллектуальных носимых устройств в Китае продолжает расширяться

17:30

Samsung работает над новым технологическим зарядным устройством

15:46

Samsung Galaxy Fold 2 появляется на живом фото

13:34

Huawei запустит замену сервисов Google к концу года

12:00

OnePlus 'Concept One будет складным смартфоном

10:00

LG V60 ThinQ будет иметь поддержкой 5G и другие крутые фишки

07:52

Запущена беспроводная механическая клавиатура и мышь Xiaomi MIIW

21:00

Фитнес-трекер Realme появится в первой половине 2020 года

19:00

Лучший бюджетный смартфон от Xiaomi в 2019 году

17:30

Поставки Xiaomi Smart TV превысили 10 миллионов единиц

15:44

Huawei P40 не будет поставляться с графеновой батареей

14:08

9 главных фишек Samsung Galaxy S11

12:00

Huawei P40 будет использовать графеновую батарею

10:00

Huawei стремится подготовить альтернативные приложения Google к концу года

08:00

Redmi K20 получает обновление MIUI 11, на этот раз с Android 10

01:25

На что способна панорамная экшн-камеры GoPro: обзор модели GOPRO MAX

00:18

Советы от «Газда», как выбрать пластиковые межкомнатные двери для разных комнат?

22:00

Стоит ли покупать Аpple iPhone 8 в 2020 году

21:00

Последнее обновление Pixel 4 обеспечивает улучшенную поддержку Face Unlock

19:00

Samsung Galaxy Note 10 Lite - полная утечка спецификаций

17:00

Vivo X30 установил мировой рекорд Гиннеса с наибольшим числом людей в фото-эстафете

15:00

Xiaomi представит умные часы Haylou Smart Watch

13:00

Предстоящий телефон Sony Xperia будет оснащен дисплеем с перфорацией

10:44

Детали Realme X50 5G будут опубликованы завтра

08:00

Huawei запатентовал телефон с тройной флип-камерой

18:00

5G Galaxy Note10 и Note10 + не получат стабильное обновление Android 10 в этом году

16:00

Pocophone F2 наконец появится в следующем году

20:00

EMUI теперь работает на более чем 10 миллионах устройств по всему миру

18:00

Топ предстоящих смартфонов в 2020 году

16:00

Вот почему тысячи айфонов в конечном итоге становятся мусором

14:00

Xiaomi начинает выпуск новой крутой функции MIUI 11

12:00

Камера Samsung Galaxy S11 + будет иметь 5-кратный оптический зум

10:00

iPhone 2020 будет иметь сенсорную стабилизацию изображения