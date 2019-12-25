Samsung работает над новым технологическим зарядным устройством

Новый пауэрбанк под брендом Samsung только что прошел через FCC, и документация раскрывает довольно мало информации. Наиболее примечательной особенностью пауэрбанка является то, что он поддерживает быструю зарядку 25 Вт по стандарту USB Power Delivery.
В серии Galaxy Note10 Samsung наконец-то представила некоторую форму быстрой зарядки своих телефонов. Телефоны могут работать от 25 Вт до 45 Вт, и теперь Samsung упрощает эту задачу, выпуская батарею на 10 000 мАч, ограниченную мощностью 25 Вт. На фотографии, загруженной на веб-сайт FCC, показаны два порта USB-C - возможно, один предназначен для зарядки пауэрбанка , а другой - для вывода. Или оба они могут быть использованы для любой из этих вещей. Но поскольку в нем есть только разъемы USB-C, возможно, батарея заряжается и на 25 Вт.
Кроме того, на рисунке также показана беспроводная зарядная панель, но мы сомневаемся, что она превысит 15 Вт. И неясно, когда пауэрбанк будет выпущен, хотя февральский выпуск вместе с Galaxy S11-серии вероятен. Или почему не во время CES 2020?
В серии Galaxy Note10 Samsung наконец-то представила некоторую форму быстрой зарядки своих телефонов. Телефоны могут работать от 25 Вт до 45 Вт, и теперь Samsung упрощает эту задачу, выпуская батарею на 10 000 мАч, ограниченную мощностью 25 Вт. На фотографии, загруженной на веб-сайт FCC, показаны два порта USB-C - возможно, один предназначен для зарядки пауэрбанка , а другой - для вывода. Или оба они могут быть использованы для любой из этих вещей. Но поскольку в нем есть только разъемы USB-C, возможно, батарея заряжается и на 25 Вт.
Кроме того, на рисунке также показана беспроводная зарядная панель, но мы сомневаемся, что она превысит 15 Вт. И неясно, когда пауэрбанк будет выпущен, хотя февральский выпуск вместе с Galaxy S11-серии вероятен. Или почему не во время CES 2020?