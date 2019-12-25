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Запущена беспроводная механическая клавиатура и мышь Xiaomi MIIW

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Гаджеты
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Экологическая сеть Xiaomi, компания MIIW Technology, провела конференцию, посвященную выпуску новых продуктов, на которой она представила несколько гаджетов. Изделие состоит из двух механических клавиатур и беспроводной мыши.
Клавиатура MIIW Elite использует 85-клавишный дизайн с ножничными клавишами. Клавиши круглые, углы закруглены, толщина 7,8 мм, а бескаркасный дизайн очень компактен. Клавиатура поддерживает двухрежимное соединение, то есть ее можно подключить через Bluetooth, а также через выделенный беспроводной USB-приемник. Также, на клавиатуре есть поддержка Windows и MacOS.

Кроме того, между клавишами «Alt» и «Ctrl» справа от пробела есть клавиша голосовой подсказки. Клавиша активирует голосовой пакет HKUST Xunfei, который может не только вводить текст при длительном нажатии голосовой клавиши, но и двойной щелчок активирует ряд интеллектуальных операций на ПК, таких как запрос погоды и открытие таблиц.
MIIW Elite Mouse также поддерживает двухрежимное подключение беспроводных приемников Bluetooth и USB. Что касается дизайна, беспроводная мышь обладает симметричным дизайном, нескользящей текстурой на спине и магнитной конструкцией задней панели, которая поддерживает подъем по высоте для достижения различных ощущений сцепления.
Наконец, двухрежимная клавиатура MIIW 85 также имеет 85-клавишную раскладку, а внешний вид в основном такой же, как у клавиатуры MIIW Elite с более насыщенными цветами. Тем не менее, голосовая клавиша не включена в эту модель, вместо нее стоит функциональная клавиша (Fn).
Все три продукта будут доступны на Xiaomi Youpin для краудфандинга с февраля следующего года. В частности, клавиатура MIIW Elite и мышь MIIW Elite стоят 299 юаней (42 доллара США) каждая и будут запущены на Xiaomi Youpin 25 февраля. Однако, цена краудфандинга будет ниже - 199 юаней (28 долларов США). С другой стороны, двухрежимная клавиатура MIIW 85 стоит 179 юаней (25 долларов) и будет доступна на Xiaomi Youpin 11 марта.
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